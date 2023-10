Alpitour in vendita: gli azionisti di maggioranza cercano compratori

Alpitour, tra i gruppi leder del turismo, è in vendita. La Tip di Giovanni Tamburi e le 30 famiglie che hanno il 59% di Alpitour World hanno, infatti, incaricato Goldman Sachs di trovare un compratore per tutta la loro quota o parte di essa. Una partecipazione che, secondo i primi sondaggi, potrebbe valere tra 1,3 e 1,5 miliardi. Al momento un compratore certo ancora non c’è.

Tip mette in vendita Alpitour

Hyatt a Hilton nel futuro di Alpitour?

Così, dopo otto anni di permanenza nel capitale, 250 milioni di investimenti arrivati da Tip, gli azionisti di maggioranza sono pronti a valutare offerte, in particolare di di industriali esteri ingolositi dalla crescita del turismo italiano, da Hyatt a Hilton, oppure di grandi fondi specializzati che hanno messo gli occhi sull’unico gruppo italiano integrato nel turismo.

Alpitour World fatturato fra i 2,2 e i 2,3 miliardi di euro

Alpitour World è, infatti, una delle più importanti realtà turistiche europee, con un fatturato atteso fra i 2,2 e i 2,3 miliardi di euro e un Ebitda tra i 135 e i 145 milioni nell'esercizio che si chiuderà il 31 ottobre 2023. Come detto, si tratta dell'unico gruppo integrato italiano operante nel settore di viaggi e vacanze, che con i suoi marchi fa viaggiare ogni anno più di 4 milioni di persone, serve oltre 100 diverse destinazioni nel mondo, impiega circa 4mila persone, gestisce 26 alberghi, di cui sei 5 stelle lusso, e ha una flotta (Neos) di 15 aerei che opera rotte di lungo, medio e corto raggio.