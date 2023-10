Spesa a prezzi fissi? Ecco cosa si potrà comprare nel trimestre antinflazione

Con il caro vita che attanaglia gli italiani, domani, domenica 1° ottobre, saranno in tanti che cercheranno i negozi contrassegnati dal bollino con il carrello tricolore e con la scritta “Trimestre anti inflazione” in vetrina che contraddistingue, cioè, quei supermercati che hanno aderito al patto antinflazione firmato a palazzo Chigi con le associazioni del commercio e della distribuzione e che avranno prezzi calmierati dall'1°ottobre al 31 dicembre 2023. Ma cosa ci sarà in questo carello? Diciamo subito che un paniere antinflazione uguale per tutti i negozi non esiste. Ma le diverse catene hanno libertà di scelta e stanno ultimando contenuti e promozioni in vista dell'apertura ufficiale del programma di domani. Quello che è certo è che di base nel carrello finiranno prodotti di prima necessità: dalla pasta al caffè, dai saponi ai pannolini per bebè, dal cibo per gli animali domestici alla carta igienica. Ma non mancano, in alcuni casi, vino, aperitivi e patatine fritte. E ci sono offerte anche su beni di fascia alta come i prodotti biologici, salutistici o equi e solidali. Dunque, tra i prodotti compresi nel paniere del patto antinflazione ci dovrebbero essere, in linea di massima, pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, pelati, olio, saponi per la casa e per le persone. Non ci saranno, secondo quanto si apprende, i prodotti freschissimi come ortofrutta e carne.

Dalla pasta al sapone, ecco il carrello tricolore salva spesa

Cos'è il trimestre antinflazione?

Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa è il trimestre antinflazione. L'iniziativa mira a contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, i prodotti per l’infanzia e la cura della persona. L'obiettivo può essere raggiunto con la collaborazione che coinvolge i protagonisti del settore: dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura. Le imprese della distribuzione che aderiscono all'iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti.

Come vengono tenuti bassi i prezzi

Come dicevamo, ogni impresa sceglie la soluzione ritenuta più adatta. Ad esempio, su una selezione di prodotti possono essere previsti: prezzi fissi; promozioni; iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label); carrelli a prezzo scontato o unico.

I negozi e i supermercati che aderiscono al trimestre antinflazione

All'iniziativa hanno aderito Federdistribuzione, Coop, Conad, Confcommercio, Fiesa, Confimprese, Confcoperative, Federfarma, Farmacie unite, Assofarm, FederFarDis, Culpi, Federazione Nazionale Parafarmacie italiane, Unaftisp, Mnlf. All'iniziativa hanno aderito anche 17 associazioni rappresentative dell’industria alimentare e non alimentare, del settore cooperativo agroalimentare, del settore dell’agricoltura e della trasformazione e dell’artigianato: Centro Marca, IBC (Industria Beni e Consumo), Federlimentare, Union Alimentari Confapi, Unionfood, Cna Nazionale, Confartigianato, Casartigiani, Assogiocattoli, Confimi Industria, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop agroalimentare, Coldiretti, Filiera Italia, Confagricoltura, Copagri, Cia - Agricoltori italiani.

Al momento solo Ferrero ha annunciato che comunicherà a breve la propria partecipazione al ministero delle Imprese e del made in Italy. «La riduzione del potere d'acquisto dei consumatori è una cosa seria», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia, Alessandro d'Este, a margine di un evento a Milano.

Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili tramite l'esposizione di un logo (un carrello che riprende i colori della bandiera italiana; riporta la scritta'trimestre anti-inflazione), che potranno utilizzare anche nei propri canali di comunicazione al pubblico.

Prodotti calmierati? Le offerte maggiori sui prodotti a marchio del supermercato

Quindi, come dicevamo, un carrello della spesa che ogni azienda può declinare a modo suo. Al momento sono oltre 1200 gli articoli calmierati da Coop, oltre 900 da Carrefour, oltre 600 da Conad e oltre 300 da Despar. A questi si aggiungeranno iniziative straordinarie e promozioni speciali, come quelle legate alla social card Dedicata a te.

Da quello che emerge al momento, la maggior parte dei supermercati farà offerte sui prodotti a marchio proprio. E su questi articoli si concentreranno le campagne promozionali, in attesa che le grandi marche decidano se e come aderire al carrello tricolore.

Un paniere anti-inflazione uguale per tutti i negozi non esiste

Le offerte su cui puntano i supermercati italiani

Nel mentre le aziende della distribuzione continuano a premere per uno sforzo dell'industria sui listini, ma intanto si stanno muovendo da sole. L'iniziativa più diffusa sono i prezzi fissi, ma ci sono anche promozioni come lo sconto del 10% sui prodotti a marchio e i carrelli a prezzo unico con offerte sul modello "30 prodotti a 30 euro".

Trimestre antinflazione? Successo o flop

Nonostante gli sforzi, le associazioni dei consumatori temono che il trimestre antinflazione si riveli "un flop". Qualcosa in più si capirà domani facendo un giro nei negozi contrassegnati dal bollino con il carrello tricolore in vetrina.

L'elenco dei punti vendita che aderiscono al Trimestre Anti-Inflazione, suddivisi per provincia, è consultabile qui.