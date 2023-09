L'hotel Nautilus di Forte dei Marmi cambia proprietà: venduto per 5 milioni

È una delle strutture più note e famose di Forte dei Marmi. Un hotel il cui nome è storia nel contesto turistico della Versilia. Il Nautilis passa ufficialmente di mano in una metaforica staffetta tra la famiglia fino ad ora proprietaria, gli Scialli, e una società di Milano intenzionata a dare nuova vita al tre stelle toscano trasformandolo in un boutique hotel.

L'hotel Nautilus cambia proprietà

L’obiettivo è completare i lavori entro pochi mesi, così che il Nautilus (ancora non si sa se cambierà anche nome, oltre alla proprietà) possa essere pronto già per la stagione 2024. Di recente ristrutturazione, il Nautilus è provvisto di un ristorante con sala da 50 posti, 22 camere doppie, bar e giardino esterno. Nuovi lavori all’orizzonte per la struttura: la società milanese vuole creare un boutique hotel, con suite extra lusso disponibili già per la prossima stagione turistica.

Non solo il Nautilus, la società milanese acquista anche uno stabilimento?

La famiglia Scialli ha da poco raggiunto un accordo per la vendita della struttura alberghiera, che passa a una società milanese secondo indiscrezioni guidata dall’imprenditore Gianluca Conti, il quale starebbe portando avanti trattative anche per acquistare uno stabilimento balneare poco distante dall’hotel.