Masi sbarca nell'Oltrepò Pavese e acquisisce la Società Agricola Casa Re

Masi Agricola Spa, una società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori italiani di vini premium, ha annunciato la firma di un contratto preliminare per acquisire il 100% della Società Agricola Casa Re. Quest'ultima è di proprietà della famiglia Casati ed è titolare dell'omonima azienda vitivinicola situata a Montecalvo Versiggia, nell'Oltrepò Pavese, nelle vicinanze di Santa Maria della Versa.

Federico Girotto, amministratore delegato di Masi

Masi acquista la Società Agricola Casa Re: il contratto definitivo per l'acquisizione sarà firmato nel gennaio 2024

La Tenuta "Casa Re" comprende 13 ettari di terreno vitato, principalmente piantati a Pinot Nero. Questi vigneti sono situati in un ambiente pedoclimatico e paesaggistico di grande fascino. Inoltre, la tenuta include vari edifici adibiti sia a scopi produttivi che ricettivi, oltre a una pregiata villa in stile Liberty. Il contratto definitivo per l'acquisizione sarà firmato nel gennaio 2024, una volta completati alcuni adempimenti necessari per razionalizzare la struttura dell'operazione. Nel frattempo, Masi inizierà a gestire direttamente le attività viticole di Casa Re al termine dell'attuale annata agraria.

Federico Girotto, amministratore delegato di Masi, in occasione della chiusura e riuscita dell'accordo, ha dichiarato: «Sbarcare nell’Oltrepò Pavese rappresenta uno “sconfinamento coerente” dal territorio delle Venezie, che sono e restano la nostra area elettiva: abbiamo individuato infatti la complementarità strategica dell’Oltrepò Pavese - emblematico del Metodo Classico italiano - con altre espressioni di un versante spumantistico sempre più significativo nella gamma di etichette del Gruppo Masi, come Canevel a Valdobbiadene e Conte Federico Bossi Fedrigotti in Trentino, per generare sinergie e creare potenziali aree di crescita».Questa operazione è stata realizzata grazie ai servizi di consulenza forniti da Colline e Oltre Spa, una società partecipata da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Questa società ha l'obiettivo di promuovere interventi congiunti per il rilancio e la valorizzazione del territorio dell'Oltrepò Pavese.