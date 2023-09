L'azienda Ceraudo apre Graya, il nuovo ristorante del Golf Club di Padova

Il nuovo ristorante del Golf Club di Padova si chiamerà Graya, che in arbëreshë significa donna, creando così un collegamento con l'azienda Ceraudo e il suo fondatore Roberto, di origini arbëreshë, un gruppo di albanesi d'Italia storicamente insediati nel sud e nelle isole italiane. Questa eredità si riflette anche in uno dei vini di punta dell'azienda, il Grayasusi, un rosato ottenuto da uve Gaglioppo molto apprezzato e premiato dalla critica enologica. E Caterina Ceraudo, chef alla guida della cucina del ristorante stella verde Michelin "Dattilo", ha già ideato un menu per Graya che seguirà i principi fondamentali della sua cucina: semplicità, stagionalità, territorialità ed ecosostenibilità. La realizzazione delle sue creazioni culinarie sarà affidata agli executive chef Sante Longo e Cristian Vuono.

Il Golf Club di Padova

Al Golf Club di Padova apre Graya, il nuovo ristorante parte della strategia aziendale di Ceraudo

Questa nuova avventura nel settore della ristorazione è parte della strategia aziendale di Ceraudo, che da tempo sta diversificando le proprie attività. La gestione del ristorante del Golf Club Padova è un passo significativo in questa direzione, mettendo a frutto le competenze acquisite a beneficio di ulteriori iniziative imprenditoriali. L'apertura del ristorante non è casuale, ma è stata il risultato di un'attenta valutazione delle opportunità disponibili. Ciò che ha reso questa scelta particolarmente interessante è stata la possibilità di valorizzare il contesto unico del club attraverso la combinazione di sport, cibo sano e il meraviglioso ambiente naturale.

La chef Caterina Ceraudo

«Ceraudo e Dattilo hanno consolidato le proprie attività nel corso degli anni, ma abbiamo deciso che era giunto il momento di diversificare ulteriormente» ha affermato Caterina Ceraudo. «Negli ultimi anni, abbiamo ampliato il nostro business con nuovi progetti come la linea Naturalmente, composta da succhi di frutta e marmellate, tutti prodotti nell'azienda agricola di famiglia, e il nuovo Vermouth Giacobini. L'apertura di Graya all'interno del Golf Club di Padova è coerente con la nostra visione di crescita e sviluppo delle nostre competenze e della nostra storia».