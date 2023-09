Una pausa pranzo leggera, sana ed equilibrata? Ecco le ricette di Bonduelle

La nostra vita quotidiana spesso ci trascina, e il pensiero di una pausa pranzo deliziosa ma anche sana è un vero sollievo. Ma quale opzione scegliere? Bonduelle, leader nel mercato delle verdure in Italia, ha analizzato le abitudini dei consumatori per rispondere alle diverse esigenze e offrire una varietà di soluzioni sane, gustose e convenienti. Si tratta di un'offerta su misura per soddisfare le diverse necessità delle tue pause pranzo quotidiane.

Le referenze di Bonduelle per un pranzo buono e veloce

Pausa pranzo comoda e pratica? Ecco le ricette confezionate di Bonduelle

Secondo i dati emersi dalla ricerca condotta sul sito di Bonduelle, che ha coinvolto il 77% di donne e il 61% di lavoratori, la comodità e la praticità sono tra le caratteristiche più apprezzate per la pausa pranzo. In particolare, il 33% dei consumatori desidera praticità e facilità di preparazione quando si tratta di pasti fuori casa, preferendo prodotti già pronti da consumare (30%). Anche a casa, la soluzione semplice e veloce è molto gradita, come confermato dal 31% dei partecipanti. In quest'ottica, Bonduelle ha creato ricette pratiche confezionate con forchettina e condimenti inclusi, in modo che possano essere gustate ovunque e in qualsiasi momento, senza alcuna complicazione.

Indipendentemente dal tipo di pausa pranzo, cresce sempre di più l'importanza di una dieta sana, sia a casa (36%) che fuori casa (40%), senza però rinunciare al gusto e alla varietà. L'obiettivo di Bonduelle è da sempre quello di promuovere un' alimentazione a base vegetale, rendendola più appetitosa e facile da adottare in ogni occasione attraverso numerose soluzioni ricche, diverse e nutrienti.

Insalata, uno snack sano e fresco

Ecco quindi alcune idee per una pausa pranzo originale e deliziosa, naturalmente a base vegetale:

Hai bisogno di energia e vitalità e desideri una pausa pranzo a base vegetale, ricca di proteine e fibre? Non puoi perdere le Protein Salad ! Questa novità di Bonduelle offre una vera esplosione di sapori e propone ricette uniche e deliziose. Ad esempio, per chi cerca un gusto ricco e vivace, ma anche fresco con l'aroma di menta, zenzero e paprika dolce, Bonduelle consiglia il Mix di lenticchie e mandorle a scaglie, arricchito con verdure e uvetta e contenente ben 15g di proteine vegetali. Gli amanti della croccantezza e dei sapori decisi non possono lasciarsi sfuggire il Mix di ceci e fagioli azuki, con broccoli e olive e granella di nocciole, che contiene 12g di proteine vegetali. Infine, per chi ama esplorare profumi e sapori esotici, Bonduelle propone il Mix di ceci bianchi e neri al curry, con cremosa zucca, riso nero e scaglie di cocco: una ricetta avvolgente con 11g di proteine vegetali. Le Protein Salad sono davvero una novità da scoprire!

sono ideali per chi ama esplorare i sapori tipici delle diverse regioni italiane, offrendo una pausa pranzo equilibrata e deliziosa che ti farà viaggiare attraverso i gusti di tutta l'Italia. Dalla Lombardia con Grana e bresaola, alla Puglia con pomodori secchi e taralli, fino alla Sardegna con pane carasau e pecorino, ogni pausa pranzo sarà un'occasione per un viaggio gastronomico italiano. Inoltre, Bonduelle realizza ciotole per l'80% in plastica riciclata, dimostrando un impegno verso scelte di consumo consapevoli e sostenibili, promuovendo il benessere delle persone e dell'ambiente. Un'attenzione simile si riflette anche nelle confezioni delle Insalatone Più, che offrono una proposta ricca e saziante, capace di dare carattere alla tua insalata ideale. Con 3 diverse opzioni a base di tonno, pollo e salmone, le Insalatone Più presentano una soluzione varia, sana e leggera, sempre nel rispetto dell'ambiente. Che tu sia a casa o in giro, Bonduelle ha sempre la soluzione perfetta per ogni gusto e occasione.

