 Planet Farms lancia le insalate e il pesto da agricoltura verticale

Planet Farms, società di tecnologia leader mondiale nel settore del vertical farming (alla quale si sono anche affidati i fratelli Cerea per la serra del loro ristorante Da Vittorio), presenta la campagna a sostegno del lancio della nuova linea di insalate Frescaah. L’azienda, inoltre, presenta anche il restyling della sua linea di pesto fresco, Pestooh, disponibile da oggi a scaffale con un nuovo look, una nuova ricetta e un nuovo prezzo ancora più competitivo.

Planet Farms lancia le insalate da agricoltura verticale

La campagna è on air dal 20 agosto sui canali tv nazionali, e a partire dal 27 agosto su piattaforme digital e social (video online, connected tv, reach media e social advertising).

La creatività, firmata Next14, enfatizza le sensazioni uniche che si provano gustando le insalate Planet Farms e si fonda sull’ASMR, tecnica che riguarda proprio le percezioni sensoriali di benessere che scaturiscono in risposta a una ben precisa tipologia di suoni. Il messaggio principale, trasmesso in modo coinvolgente e memorabile, è legato al “sentire il gusto vero dell’insalata”: il suono pulito e secco delle foglie che sembrano appena raccolte, il loro tonfo soffice quando cadono nel piatto e, infine, la loro sorprendente croccantezza, che in bocca sprigiona un gusto straordinario.

L’obiettivo è esplorare il territorio della premiumness, con la promessa di portare sulla tavola degli italiani un’insalata “come non l’hai mai mangiata”. Le insalate di Planet Farms sono coltivate grazie a innovative tecniche di agricoltura verticale, con un notevole risparmio d’acqua e di suolo rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali, in ambiente protetto e senza l’uso di pesticidi. Proprio per questi motivi, sono pronte al consumo e non devono essere lavate, preservando così tutte le loro proprietà organolettiche e il vero sapore dell’insalata e restando fresche e croccanti più a lungo.

Il consumatore è a tutti gli effetti la prima persona a entrare in contatto con il prodotto quando apre la busta. Il nome della nuova linea, Frescaah, veicola in modo semplice e diretto una caratteristica fondamentale per il consumatore della categoria, la freschezza, che viene spesso associata al gusto e all’alta qualità. Il lancio di Frescaah rappresenta, inoltre, l’occasione per introdurre una nuova referenza: si tratta della Misticanza, che si aggiunge al Lattughino, alla Rucola e ai Mix Delicato, Esotico e Vivace, prodotti già presenti all’interno della gamma di insalate. Ma non è l’unica novità in casa Planet Farms.

Il basilico alla base del pesto Planet Farms

Planet Farms ripensa anche Pestooh, disponibile in un nuovo look

Planet Farms presenta pure il restyling della sua linea di pesto fresco, Pestooh, disponibile a scaffale con un nuovo look, una nuova ricetta e un nuovo prezzo ancora più competitivo. La ricetta di Pestooh è stata ulteriormente migliorata, grazie a un mix di alta qualità che include foglie di basilico da agricoltura verticale e selezionati ingredienti DOP, che si accompagnano a un ridotto contenuto di sale, il tutto mantenendo una straordinaria intensità di gusto e profumo. Grazie alla nuova tecnologia produttiva utilizzata, Pestooh conferma una lista di ingredienti cortissima - solo 7 nella versione classica, 6 nella variante senza aglio – garantendo una shelf-life più lunga che supera i 35 giorni, nonostante la totale assenza di conservanti e acidificanti. Le novità non finiscono qui: Pestooh cambia packaging, introducendo un nuovo vasetto in plastica riciclabile con cluster in cartoncino, che consente la completa visibilità del colore verde brillante del prodotto all’interno, preservando al meglio il gusto e il profumo del basilico.

I fratelli Cerea hanno scelto l'agricoltura verticale di Planet Farms per la loro serra

Il basilico con il quale viene prodotto Pestooh è realmente sostenibile, in quanto coltivato grazie a tecniche di agricoltura verticale, che comportano un notevole risparmio di acqua (95% rispetto all’agricoltura tradizionale in campo aperto). Inoltre, il basilico di Planet Farms nasce da un seme non trattato, purissimo e, grazie alla filiera completamente integrata e automatizzata non necessita di essere lavato, preservando e mantenendo intatti gli olii essenziali della foglia fino alla trasformazione del prodotto.

Mara Valsecchi, ceo di Planet Farms

«Per Planet Farms il 2023 è un anno di rilancio. A seguito di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, portiamo oggi sugli scaffali della GDO il nuovo Pestooh, totalmente rinnovato nella ricetta e nel packaging», commenta Mara Valsecchi, ceo di Planet Farms Italia. «Seguendo il percorso intrapreso anche per la nostra gamma di insalate, abbiamo attuato uno sforzo importante per andare incontro al consumatore con un prezzo di posizionamento più accessibile – 2,99 euro - a fronte di un mercato che registra attualmente un'inflazione a doppia cifra. Ma non vogliamo fermarci qui: siamo già al lavoro su nuovi progetti, nell’ottica di introdurre in futuro nuove referenze che soddisfino i diversi gusti dei consumatori», conclude Valsecchi.