A Venezia è gemellaggio tra Italia e Giappone nella cucina di Aman Venice

Nel cuore della Serenissima, adagiato sul Canal Grande, Aman Venice sarà il palcoscenico di uno straordinario viaggio epicureo, intitolato “Tre Chef, Tre Menu”, in una serie di eventi culinari di livello. Dal 18 al 21 settembre, infatti, Aman Venice ospiterà due grandi chef in trasferta dal Giappone: Masakazu Hiraki, executive chef del ristorante italiano Arva ad Aman Tokyo, e Hiroyuki Matsuo, executive pastry chef presso Aman Kyoto.

Viaggio gastronomico Italia-Giappone all'Aman Venice

In collaborazione con Matteo Panfilio, executive chef del ristorante Arva di Aman Venice, i tre chef protagonisti metteranno in tavola le loro abilità, unendo le culture gastronomiche di Venezia, Tokyo e Kyoto e creando un menu fine dining ad hoc per quattro esclusive cene a sei mani e altrettanti afternoon tea, nella cornice di Palazzo Papadopoli.

A partire dalle 15, si potrà gustare al The Bar il delizioso Japanese Afternoon Tea curato dal pasticcere di Aman Kyoto, a base di materie prime della tradizione giapponese - come il matcha biologico, coltivato a 368 metri di altitudine, i fagioli Azduki di Dainagon, storicamente serviti alla Corte Imperiale, utilizzati ancor’oggi nelle più antiche pasticcerie di Kyoto. Ed è proprio da questi ingredienti che viene ideato il menu nel quale si alternano piccoli bocconi dolci e salati, come il domyoji-ko con mascarpone e pasta di fagioli rossi, i mizu manju con ganache di pistacchio, i tradizionali yuzi nerikiri e la gelatina di matcha agar biologica con fagioli rossi Dainagon.

Lo chef Masakazu Hiraki - foto da Facebook

L'aperitivo è sull'asse Italia Giappone, i cicchetti rivisitati alla nipponica

Per un aperitivo speciale, i classici cicchetti veneziani saranno rivisitati con ingredienti nipponici, regalando una sinfonia di sapori che si fondono con le materie prime italiane, come quello a base di fichi, prosciutto di Parma, aceto balsamico e tofu, condito con crema di semi di sesamo. Per accompagnare l’aperitivo, gli ospiti potranno poi scegliere dalla carta uno dei cocktail creati dall’head barman, Antonio Ferrara.

Matteo Panfilio, chef del ristorante Arva dell‘Aman - foto da Facebook

Al ristorante Arva, gli eventi si concludono con una cena a sei mani, dove ogni piatto sarà come un quadro che unisce la finezza della tradizione culinaria veneziana, la maestria gastronomica di Tokyo e la delicata precisione di Kyoto. I tre chef, Matteo Panfilio, Hiraki e Matsuo, uniranno le loro forze per creare un menu di sei portate che celebra la tradizione, l’innovazione e la collaborazione, con piatti come il carpaccio di gamberi, melone e lime, l’intrigante risotto al nero di seppia con wasabi e topinambur e la dolce conclusione curata da chef Matsuo, che prevede come pre-dessert un sorbetto di shisu, limone e spuma di sakè e, infine, un gelato al matcha biologioco e warabi mochi come dessert.

L'Aman Venice

L’Afternoon tea ha un costo di € 45 per persona. Il menu a sei mani, comprensivo di cicchetti, sarà proposto a € 220 per persona; i singoli piatti del menu saranno disponibili a € 40.