All'Antico Vinaio apre a Las Vegas il 26 gennaio. E in Italia cerca 100 dipendenti

La notizia di un prossimo sbarco a Las Vegas circolava ormai già da qualche mese, almeno dalla scorsa primavera, ma ora c'è anche la data ufficiale. Tra poco più di due settimane, il 26 gennaio, All'Antico Vinaio servirà le sue iconiche schiacciate anche in una delle capitali mondiali del divertimento. "Welcome to the fabolous Las Vegas", la scritta che campeggia su un cartellone all'ingresso della città, sembra decisamente adatta al marchio fiorentino sempre più forte a livello internazionale.

All'Antico Vinaio apre a Las Vegas il 26 gennaio

È questa la prima grande novità del marchio fiorentino per questo 2024. Ennesimo traguardo raggiunto per il proprietario Tommaso Mazzanti che, dopo i punti vendita che già popolano le strade di New York e Los Angeles, ora si appresta a ritagliarsi il suo spazio anche nella città "che non dorme mai". L'annuncio è arrivato via social e a darlo è stato il sempre molto attivo Tommaso Mazzanti: «Annunciare che il 26 gennaio porterò la mia bandiera italiana, la storia della mia famiglia, la mia insegna, la mia storia e il mio essere orgogliosamente fiorentino e italiano a Las Vegas, è una soddisfazione unica. Sono veramente felice. Stiamo creando qualcosa di italiano, di bello, di unico. A Las Vegas ci sarà l'insegna dell'Antico Vinaio, dove stanno pensando di proclamare All'Antico Vinaio day. Nel mio piccolo questo è il mio sogno italiano».

Mazzanti, annuncio social: All'Antico Vinaio cerca 100 dipendenti

Non finiscono però qui le novità per Mazzanti e la sua "creatura". Come annunciato direttamente dal proprietario del marchio, infatti, è aperta la ricerca di 100 figure professionali per i negozi del brand. «Ho un messaggio importante - scrive Mazzanti, iniziando l’avviso per gli aspiranti lavoratori e lavoratrici - sono strafelice di dirvi che cerchiamo 100 nuove figure da assumere».

All'Antico Vinaio, 29 sedi in tutto il mondo

Per ora la "job application" si riferisce ai negozi di Milano, Roma, Forte dei Marmi e Firenze. Ad oggi All'Antico Vinaio conta circa 300 dipendenti nei punti vendita sparsi per il mondo, e per il 2024 l'obiettivo dichiarato è quello di superare quota 400.

Quanti negozi ha All'Antico Vinaio?

Sembra inarrestabile la crescita, nazionale e internazionale, del marchio fiorentino celebre per le sue schiacciate. Ad oggi, in attesa del nuovo punto vendita di Las Vegas, ne sono 29 sparsi in tutto il mondo. 6 a Firenze, 3 a Roma, 3 a Milano, 1 a Torino, 1 a Forte dei Marmi, 1 a Bergamo, 1 al Centro Commerciale di Campi Bisenzio, 3 a New York, 3 a Los Angeles e 1 a Napoli, il più recente.