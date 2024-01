Arriva in tv Food Games, non la solita gara di cucina

A partire dall'11 gennaio, gli appassionati di cucina avranno un motivo in più per aspettare il giovedì sera. Arriva "Food Games", una nuova e avvincente sfida culinaria che va oltre la preparazione di ricette tradizionali, esplorando l'affascinante mondo degli alimenti e della loro conoscenza. Condotto dal rinomato chef Fabio Esposito e con la partecipazione dei giudici d'eccezione, lo chef Marco Gallo e l'attore Francesco Procopio, "Food Games”, in onda alle 21, promette di portare la cucina in un territorio inesplorato.

Marco Gallo, Francesco Procopio e Fabio Esposito

In tv la sfida di Food Games

La cornice per questa emozionante competizione è la prestigiosa In Cibum - Scuola di alta formazione gastronomica, dove due aspiranti cuochi si sfideranno a colpi di conoscenza e abilità culinaria.

La vera novità di questa sfida televisiva è l'approccio alla cucina che, come dicevamo, va al di là delle ricette e delle tecniche tradizionali. Gli aspiranti cuochi dovranno dimostrare di conoscere a fondo gli ingredienti che utilizzano, la loro storia, le caratteristiche nutrizionali e le possibili variazioni culinarie.

La produzione di "Food Games”, curata da iCompany per Warner Bros Discovery, assicura una qualità televisiva di alto livello e uno sguardo fresco sulle competizioni culinarie. Gli episodi (otto in tutto della durata di trenta minuti) promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo, mentre gli aspiranti cuochi si cimentano in sfide uniche e stimolanti.

Come si svolge Food Games

Mentre è in corso la competizione, il pubblico da casa avrà l'opportunità di imparare nuove informazioni sulla storia degli alimenti, le tradizioni culinarie e le tecniche avanzate.

Insomma, "Food Games" si preannuncia come una ventata di freschezza nel mondo delle gare culinarie, offrendo uno sguardo diverso sulla preparazione del cibo.