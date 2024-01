Burger King, cinque aperture a fine 2023: ecco dove sono i nuovi fast food

Burger King ha annunciato l'apertura di cinque nuovi ristoranti, portando il totale dei fast food di proprietà a 88. Ciò conferma la posizione di leadership del marchio nella ristorazione veloce, considerando poi che nel corso del 2023, sono state registrate 14 nuove aperture dirette. Tre dei nuovi ristoranti Burger King aperti alla fine di dicembre si trovano nel nord Italia, di cui due in Lombardia, a Legnano (Mi) e Curtatone (Mt), e uno in Piemonte, a Saluzzo (Cn). I restanti si trovano nel Centro: uno in Toscana, a Fucecchio (Fi) e l'altro in Abruzzo, a Pescara. A queste ultime si aggiungono anche quelle già avviate da qualche mese, tra cui tre nella sola città di Milano (Viale Abruzzi, Via Giambellino e Via Pacini).

Cinque nuove aperture per Burger King Italia a fine 2023

Venti milioni di italiani scelgono ogni anno le carni di Burger King

L'azienda, riconosciuta in tutto il mondo per il gusto inconfondibile della carne grigliata sul fuoco, conferma così la sua costante crescita su tutto il territorio italiano, dove è presente con 273 ristoranti, di cui 185 aperti in franchising.

Grazie all'ampia selezione, Burger King è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze alimentari degli oltre 20 milioni di italiani che lo scelgono per il sapore della carne di manzo grigliata a fuoco vero e la qualità delle materie prime, come le verdure fresche tagliate a mano ogni giorno e gli ingredienti Plant Based.