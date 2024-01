Papa Francesco parla del rapporto col cibo: «La gola è il vizio più pericoloso»

In occasione dell’ultimo incontro di catechesi tenutosi non aula Paolo VI di San Pietro, Papa Bergoglio si è soffermato sul tema dell’alimentazione. Il Pontefice non solo ha voluto mettere in luce anche il tema della sostenibilità ambientale rapportata all’alimentazione.

Papa Francesco lancia l'allarme: 'La gola è il peccato più pericoloso'

Il Papa: «Voracità umana compromette il pianeta»

Papa Francesco durante il suo intervento ha definito la “gola” il vizio più pericoloso, in un’epoca in cui soprattutto tante persone hanno accesso praticamente illimitato, e incontrollato, al cibo. Il Papa ha criticato l'atteggiamento dell'uomo contemporaneo, accusandolo di aver cercato di diventare padrone di ogni cosa anziché custode, portando avanti una voracità che compromette il pianeta. Ha evidenziato come questa voracità non si limiti solo alla sfera ecologica, ma si estenda anche al rapporto dell'uomo con il cibo.

Cibo e alimentazione: è anche questione di sostenibilità

«Il peccato di chi cede davanti ad una fetta di torta, tutto sommato non provoca grandi mali, ma la voracità con cui ci siamo scatenati, da qualche secolo a questa parte, verso i beni del pianeta sta compromettendo il futuro di tutti» ha detto Papa Francesco. Il Santo Padre ha anche sottolineato come l'alimentazione sia una manifestazione di qualcosa di interiore, riflettendo l'equilibrio o la smodatezza, la capacità di ringraziare o l'arrogante pretesa di autonomia, l'empatia nel condividere il cibo o l'egoismo nell'accumularlo per sé.

L'importanza di un rapporto sano con il cibo

La riflessione del Pontefice ha invitato alla consapevolezza dell'importanza di una relazione sana con il cibo, non solo a livello individuale, ma anche nel contesto più ampio della responsabilità ecologica verso il pianeta. Cibo e sostenibilità: concetti di cui si è parlato molto negli ultimi anni e di cui si continuerà a parlare, considerando il legame indissolubile che lega queste due tematiche. Bergoglio ha utilizzato un'espressione chiara ed efficace, affermando: «Dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi». Con questa frase suggestiva, il Papa ha introdotto il tema dell'alimentazione, sottolineando come l'atteggiamento verso il cibo è indicativo della natura dell'anima di una persona. Ha insistito sul concetto che dobbiamo mangiare per vivere e non vivere per mangiare, evidenziando i problemi di chiunque abbia un rapporto malsano con il cibo.

Il Papa mette in guardia sui rapporti malsani con il cibo

Nel mirino dell'invettiva papale c'è l'uomo, specialmente quello contemporaneo: «… ci siamo avventati su tutto, per diventare padroni di ogni cosa, mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia, no al nostro sfruttamento». Un passaggio poi sui tempi attuali, in cui il cibo in non poche occasioni riveste un ruolo secondario, o peggio ancora deleterio, nella vita della gente: «... noi dobbiamo mangiare per vivere, non vivere per mangiare», ed è poi passato a descrivere le situazioni di chi non ha un rapporto ordinato col cibo e quindi «… mangia di fretta, con la voglia di saziarsi e mai si sazia, non ha un rapporto buono con il cibo, è schiavo del cibo». Il Papa ha collegato questo problema a disturbi alimentari come anoressia, bulimia ed obesità, evidenziando un legame tra squilibri psichici e il modo "malsano" di assumere il cibo.