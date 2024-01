Non solo per il Veganuary: crescono le proposte vegane nei ristoranti

Da un paio d'anni, gennaio non è solo il primo mese dell'anno, ma anche quello di una vera challenge internazionale, il Veganuary, che invita tutti a provare una dieta veg per un mese. E sembra che siano sempre di più le persone che si avvicinano a una dieta più vegetale. Ad esempio, secondo i dati della piattaforma di prenotazione, TheFork, se sono ancora pochi gli utenti che hanno uno stile alimentare quotidiano completamente o prevalentemente vegano (poco meno del 20%), quasi la metà degli intervistati ha, però, ridotto nel corso del 2023 il proprio consumo di prodotti di origine animale.

Perché inserire un menu vegetale al ristorante è oggi una scelta vincente

«Negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti, ma in Italia siamo ancora indietro - ha spiegato Claudio Pomo di Essere Animali, promotore del Veganuary - Se trovare un primo vegetale è facile, sono rari i secondi piatti proteici a base di legumi. Ampliare la propria offerta e introdurre un menu completo di opzioni vegetali è una grande opportunità perché apre a una nuova fetta di clientela». In tal senso la figura del cuoco diventa protagonista ricoprendo «un ruolo importante che va preso con grande senso di responsabilità, per educare le persone ad un'alimentazione più sana e variegata, in cui valorizzare al meglio gli ingredienti vegetali, legumi, ortaggi e cereali integrali, e con la possibilità di far scoprire nuovi ingredienti e nuove ricette», ha spiegato Franco Aliberti, chef che ha sposato la causa della sostenibilità diventando un vero e proprio influencer in questo ambito.

«Gli chef possono fare in modo che la cucina vegetale non venga percepita come triste e insipida, anche scegliendo opportunamente i nomi dei piatti vegani - ha aggiunto Pomo - è provato che dare nomi attraenti ai piatti e metterli in bella vista nei menu è uno dei modi più efficaci perché le persone li provino». E infatti: «l'offerta di ristoranti sta sicuramente crescendo, così come stanno crescendo le proposte vegane all'interno di ciascun locale - ha raccontato Maria Vittoria, dipendente di TheFork che lavora a stretto contatto con i ristoranti e che sta sperimentando Veganuary - Il ruolo degli chef può sicuramente essere quello di preparare dei piatti per ogni portata - dall' appetizer al dolce - che siano vegan».

Ecco i ristoranti e i piatti vegani da provare nel Veganuary

Per rendere la sfida del Veganuary ancora più “gustosa”, TheFork ha stilato una selezione di ristoranti con piatti vegani (ma non solo) da provare a gennaio: