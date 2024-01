Con Segreen Business Park e Vicook dei Cerea una grande esperienza di gusto

Segreen Business Park, il nuovo spazio urbano situato strategicamente alle porte di Milano e di proprietà di Europa Risorse Sgr S.p.A per conto del fondo Er Office Fund 3, ha annunciato con orgoglio la sua collaborazione con Vicook Srl, l'azienda di ristorazione bergamasca di proprietà della rinomata famiglia Cerea, celebre per il tristellato Da Vittorio. Questa partnership segna un passo significativo per Segreen, arricchendo il suo portfolio con un'eccellenza culinaria che si tradurrà in un'esperienza gastronomica distintiva per tutti coloro che frequentano il business park. Vicook, attiva nel panorama culinario dal 2007, è conosciuta per le sue prestazioni di alto livello, orientate alla soddisfazione del cliente, con un chiaro focus sulla salute, la sostenibilità e l'innovazione.

Il Segreen Business Park, nuovo spazio urbano situato alle porte di Milano

In base a questa collaborazione, Vicook offrirà una varietà di opzioni culinarie di alta qualità all'interno di Segreen Business Park, promuovendo la tradizione gastronomica della famiglia Cerea. Il servizio comprenderà il Ristolab, un ristorante aziendale capace di preparare oltre 600 pasti al giorno; il Ristoclub, un ristorante esclusivo accessibile su prenotazione con 40 posti a sedere; e il Flower Cafè, un accogliente bar che aprirà le sue porte a gennaio 2024 per deliziare gli ospiti del centro.

Al Segreen Business Park un servizio di ristorazione firmato Cerea

Il direttore di Segreen Business Park ha sottolineato che offrire un servizio di ristorazione di altissima qualità è parte integrante della missione di Segreen. L'obiettivo è creare un ambiente di lavoro dinamico, innovativo e appagante per tutti coloro che scelgono di farne parte. Con già 6 edifici e oltre 20 tenant nazionali e internazionali presenti, il business park si compone di edifici office sostenibili e all'avanguardia, rigogliose aree verdi e spazi dedicati al work-life balance della community. Segreen Business Park, situato alle porte di Milano, offre una posizione strategica dal punto di vista logistico, vicino all'idroscalo di Milano e all'aeroporto di Linate. Questo connubio tra sostenibilità e innovazione è enfatizzato da uno staff altamente qualificato e costantemente aggiornato, contribuendo a rendere Segreen un luogo ideale per lavorare e vivere.

Roberto ed Enrico Cerea, del tristellato Da Vittorio

Vicook, guidata dalla famiglia Cerea, è una garanzia di eccellenza culinaria, con un impegno costante verso il cliente, l'uso di materie prime di alta qualità e una vasta gamma di servizi che vanno dal banqueting al catering alla ristorazione aziendale. Questa sinergia promette di elevare ulteriormente il prestigio di Segreen Business Park, offrendo un'esperienza gastronomica di prima classe e un ambiente lavorativo di qualità superiore. Per Vicook, l'ingresso in Segreen rappresenta un'opportunità di crescita significativa, segnando il debutto dell'azienda in un contesto di centro direzionale. All'interno del parco, la presenza di numerose aziende offre a Vicook la possibilità di ampliare il proprio network, sfruttando le sinergie presenti.