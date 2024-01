Unione gastronomica a Noto: da “Anche gli Angeli” ecco lo chef Salvatore Vicari

Nuovo importante capitolo della sa scena gastronomica in quel di Noto. Grande protagonista è l'unione umana e culinaria tra la famiglia Ferrero, proprietaria dello storico ristorante Anche gli Angeli, e il celebre chef Salvatore Vicari insieme alla sua compagna, e responsabile di sala, Carmen Andolina. Il ristorante "Anche gli Angeli", da sempre punto di riferimento nella zona, si appresta a vivere una rinascita culinaria con la riapertura prevista a metà marzo. I titolari, Giovanni e Ada Ferrero, insieme a Salvatore Vicari e Carmen Andolina, hanno deciso di fondere le loro competenze e consolidare i rispettivi brand per creare un'esperienza gastronomica capace di andare oltre la mera offerta di cibo.

La famiglia Ferrero proprietaria del ristorante con Salvatore Vicari e Carmen Andolina - foto di Luigi Sammarco

A Noto una nuova realtà gastronomica. Apertura a marzo

La fusione delle due famiglie non è solo un'alleanza professionale, ma la creazione di una nuova realtà. Affermano i protagonisti: «Abbiamo deciso di unire, fondere, consolidare i rispettivi brand, per farne uno inamovibile, iconico, in grado di valorizzare la storia di ciascuno per scriverne una nuova». Questo passo audace è stato reso possibile grazie al valore umano e al rapporto personale che ha radici profonde nelle loro famiglie. Il ristorante Anche gli Angeli è stato da sempre considerato un punto di arrivo, un luogo di incontro e un locale affascinante. Con l'ingresso di Salvatore Vicari, custode di una cucina che celebra l'immensa ricchezza di arte, cultura e tradizioni siciliane, il locale diventa anche una ludoteca del gusto. La riapertura a metà marzo promette di offrire agli ospiti non solo l'atmosfera affascinante e frizzante che Anche gli Angeli ha sempre incarnato, ma anche il valore aggiunto della cucina di alta qualità di Salvatore Vicari e del servizio impeccabile guidato da Carmen Andolina.

La cittadina siciliana di Noto

«In questi mesi - ha anticipato lo chef Vicari - stiamo disegnando la nuova sala e stiamo lavorando ai piatti che saranno inseriti in menu e nei percorsi degustazione. Alcuni piatti storici ancorati al mio nome saranno riproposti in una versione nuova, tanti altri saranno decisamente inediti, prendendo spunto dal luogo dove nascono, dalla bellezza che ci circonda». «Innegabile il nostro entusiasmo - hanno dichiarato Giovanni e Ada Ferrero - per l'ingresso di due cari amici, grandi professionisti della ristorazione che adesso avrà un nome inequivocabile ad Anche gli Angeli. Siamo orgogliosi del percorso che ci ha portato a celebrare questo matrimonio che non deluderà certamente le aspettative e sarà un ulteriore fiore all'occhiello per Noto».