Gli aeroporti più stressanti del mondo: comanda Londra Gatwick, Fiumicino 7°

Una sosta in aeroporto può diventare stressante per vari motivi, tra cui l'attesa dovuta a ritardi imprevisti, confusione, mancanza di comfort e lunghe procedure di controllo. La necessità di percorrere distanze considerevoli per raggiungere il gate aggiunge ulteriore tensione. VisaGuide.World ha stilato una classifica degli aeroporti più stressanti nel mondo, basandosi su fattori come densità di passeggeri, ritardi e distanza dal centro città. E, sorprendentemente, l'aeroporto di Roma Fiumicino rientra nella lista mondiale al settimo posto. Ma andiamo per ordine: lo scalo più stressante è quello di Londra Gatwick, a causa dell'alta densità di passeggeri, ritardi frequenti e la distanza di 43 chilometri dal centro città.

Gli aeroporti più stressanti del mondo: secondo Istanbul, terzo Monaco di Baviera

Al secondo posto c'è l'aeroporto di Istanbul, il più trafficato d'Europa con 64.289.107 passeggeri nel 2022, caratterizzato da dimensioni enormi (77 milioni di metri quadri) e il duty-free più grande al mondo (ben 53mila metri quadri).

La terza posizione è occupata dall'aeroporto di Monaco di Baviera, che nonostante la metà del traffico di Istanbul, è circa cinque volte più piccolo.

Gli aeroporti più stressanti del mondo: Fiumicino al 7° posto

Il quarto e quinto posto vanno rispettivamente all'aeroporto internazionale di Denver negli Stati Uniti e all'hub britannico di Heathrow, con 61.614.508 passeggeri. Al sesto posto si colloca l'aeroporto internazionale di Los Angeles, seguito dall'ottavo Dallas Fort Worth, il nono John F. Kennedy di New York e al decimo l'O'Hare di Chicago.

Il settimo posto è occupato dallo scalo italiano di Roma Fiumicino, considerato confusionario e poco confortevole. Nella Top 30, compaiono altri aeroporti europei come Charles de Gaulle di Parigi (11esimo), Madrid-Barajas (13esimo), Francoforte (24esimo) e Barcellona-El Prat (27esimo).