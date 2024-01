Cipriani apre a Beverly Hills: jazz bar e ristorante di cucina italiana e veneziana

Nuovo capitolo nell'ormai quasi centenaria storia dell'accoglienza firmata Cipriani. Il gruppo alberghiero italiano ha infatti aperto solo pochi giorni fa (il 10 gennaio) un ristorante e un jazz café nel cuore di Beverly Hills, rinomato quanto patinato quartiere di Los Angeles.

Il nuovo Cipriani a Beverly Hills - foto dal sito ufficiale di Cipriani

Situato nel cuore di Beverly Hills, vicino a prestigiosi quartieri artistici e di intrattenimento, Cipriani porta il suo stile classico, un servizio impeccabile e ricette italiane e veneziane - così il sito di Cipriani descrive il suo nuovo spazio statunitense - Progettato dall'architetto fiorentino Michele Bonan, che ha collaborato con Cipriani in diverse altre location in tutto il mondo, Cipriani Beverly Hills incarna un'elegante estetica nautica con interni in legno lucido con finiture in acciaio, caratteristiche sedie in pelle marrone, lampadari di Murano, fotografie di moda in bianco e nero e accenti di velluto verde intenso. Il ristorante dispone anche di un Jazz Café che cattura l'eleganza senza tempo e la raffinatezza della vecchia Hollywood con tessuti zebrati, archi, palme, un pianoforte a coda e altro ancora, offrendo agli ospiti una via di fuga verso una realtà parallela che emula l'incantevole mondo del grande schermo.

Cipriani Beverly Hills: il debutto a Los Angeles

Oggi, l'eredità di Cipriani si estende fino a Beverly Hills, con l'apertura del ristorante Cipriani Beverly Hills avvenuta lo scorso 10 gennaio. Questa nuova avventura si svolge nell'incantevole spazio che un tempo ospitava i ristoranti Madeo e Domo, nel cuore di Los Angeles.

La sala del nuovo Cipriani a Beverly Hills - foto dal sito ufficiale

Fedele al mantra della famiglia Cipriani, "servire è prima di tutto amare", il ristorante offrirà una raffinata cucina italiana, inclusi piatti iconici come tagliolini al forno con prosciutto, fegato di vitello alla veneziana, carpaccio alla Cipriani e torta di meringa alla vaniglia. L'atmosfera del nuovo Cipriani Beverly Hills sarà arricchita da un tocco di vecchio Hollywood nel jazz café, uno spazio elegante con stampe di zebra, archi, palme e un maestoso pianoforte a coda. L'apertura del patio in primavera sarà il punto culminante, offrendo agli ospiti la possibilità di gustare prelibatezze all'aperto in uno scenario ideale per l'osservazione delle persone.