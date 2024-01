East Lombardy in prima linea per la giornata internazionale della pizza

La Lombardia orientale, con il suo predominio di pizzerie e ristoranti d'eccellenza, si posiziona al centro dell'attenzione culinaria in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, aspetti sottolineati dall'importanza di East Lombardy e dei locali rappresentati nella promozione della tradizione gastronomica regionale e, in questo caso, della tradizione legata alla pizza.

Anche i locali di East Lombardy celebrano la giornata della pizza

Numero di pizzerie: la Lombardia supera la Campania

Il 17 gennaio, il mondo celebra la giornata della pizza, un'icona culinaria che vede la Lombardia emergere come leader nel numero di pizzerie, addirittura prima della rinomata Campania. La Lombardia orientale, in particolare, si distingue per la sua vocazione all'arte del pizzaiolo, incarnata dalle insegne di East Lombardy presenti nelle quattro province della regione.

La rete East Lombardy è il fulcro di questa eccellenza, rappresentando numerosi locali che offrono la pizza, sia come pizzerie specializzate che come ristoranti con una carta dedicata. Attualmente, 19 referenze East Lombardy scelgono di promuoversi attraverso il portale dedicato, di cui 11 sono esclusivamente pizzerie. Altri indirizzi online propongono la pizza, ma non fanno parte di questo viaggio ideale, poiché il loro cuore è nel ristorante, non nella preparazione della pizza. In questo affascinante viaggio alla scoperta delle pizze di East Lombardy, si evidenziano le creazioni lievitate che incorporano prodotti distintivi del territorio. Questi ingredienti unici, in linea con il Manifesto di East Lombardy, mirano a valorizzare e promuovere i prodotti tipici della regione.

Eccellenze premiate anche dal Gambero Rosso

Degno di nota è il riconoscimento ottenuto da diverse pizzerie di Brescia e provincia nella Guida Pizzerie d'Italia 2024 stilata dal Gambero Rosso. In particolare, due pizzerie, Inedito e La Cascina dei Sapori, hanno ricevuto il massimo riconoscimento di Tre Spicchi, con Inedito premiato anche per il miglior servizio in sala. Altri locali, come Rock 1978 e Pizzeria Ciclone, sono stati segnalati con Due Spicchi, consolidando la posizione di Brescia come protagonista nella scena della pizza.

Che cos'è East Lombardy?

East Lombardy è una realtà che riunisce produttori e ristoratori garanti della cultura di un cibo sano, sostenibile e che rispetta la biodiversità locale. Marchio della regione gastronomica della Lombardia orientale, ha l'obiettivo di favorire l’evoluzione dell’enogastronomia nelle quattro province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, supportando la notorietà delle eccellenze dei suoi produttori e dei suoi ristoratori a livello nazionale e internazionale. Con un’offerta di eccellenza sotto il profilo enogastronomico che conta circa 300 ristoratori e oltre 300 produttori, vanta 25 prodotti Dop e Igp, altrettanti vini Docg, Doc e Igt e 11 presidi Slow Food.