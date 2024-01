Massimo Bottura apre ancora in Asia: il 15 febbraio nuovo locale a Singapore

Nuova avventura asiatica per Massimo Bottura. Il cuoco emiliano, e tra i più noti a livello mondiale, si appresta tra poco più di un mese, come confermato sulle pagine de La Gazzetta di Modena, ad aprire un locale a Singapore. La data di inaugurazione è quella del prossimo 17 febbraio.

«Il 15 febbraio, apriremo questo nuovo locale a Singapore, un posto straordinario dove la cucina italiana ed emiliana sarà protagonista. Il successo è garantito, poiché gli asiatici, come gli americani, hanno un debole per l'Italia. Prevediamo anche una crescita significativa per il Gatto Verde qui a Modena nel 2024, poiché sempre più stranieri si avvicinano sotto la Ghirlandina. Gli asiatici stanno tornando, e per la prima volta arrivano gli australiani», ha detto lo chef interpellato dal quotidiano locale.

Un posto in più quindi nella già variegata Francescana Family. Oltre alla nota Osteria tristellata, l'universo Bottura comprende infatti anche Al Gatto Verde, nato pochi mesi fa, oltre a Casa Maria Luigia (guest house eletta a fine 2023 la migliore del mondo) la Franceschetta a Modena e il Ristorante Cavallino di Maranello, legato al marchio Ferrari. Orbinato attorno al nome dello chef modenese anche i vari indirizzi di Gucci Osteria tra Firenze, Los Angeles e Dubai. Con questa nuova apertura a Singapore, invece, lo chef emiliano rafforza la sua presenza estera e in questo caso asiatica.