Colosseo, ecco perché il biglietto nominale (non modificabile) è un problema

Il nuovo biglietto nominale per accedere al Colosseo e al suo parco archeologico costerà caro al turismo di una delle sette meraviglie del mondo moderno. Perché, come riferito dal Corriere della Sera, ora basta un errore di digitazione del nome, uno sciopero del trasporto o un'allerta meteo per perdere visita e soldi: il nuovo ticket - creato per combattere il bagarinaggio - infatti non può essere modificato se acquistato dal singolo turista, mentre i tour operator devono correggere i dati entro 72 ore prima della visita. Per questo, secondo l'indagine di Confapi Turismo e Cultura, su una media di 26mila biglietti staccati ogni giorno quasi un quinto di questi (il 20%) diventa carta straccia senza possibilità di recuperare il ticket o di ottenere il rimborso.

Il nuovo biglietti nominale per il Colosseo è un grande problema per il turismo

Biglietto nominale al Colosseo: c'è anche il problema dell'alfabeto

Una modalità che rischia di penalizzare pesantemente il turismo della città, come confermato da Stefano Donghi, guida e titolare di un'agenzia turistica che opera nella Capitale: «Un padre aveva comprato tre biglietti per sé e per i suoi due figli, si è ammalato e non ha potuto cedere il suo biglietto alla moglie. Alla fine sono rimasti a casa» ha spiegato al Corriere.

E poi c'è anche il problema dell'alfabeto, perché chi non utilizza quello romano - come cinesi, giapponesi, russi e turisti di madrelingua araba - non può registrare i dati personalmente.

Biglietto nominale al Colosseo, la proposta: fare come al Louvre di Parigi

Da questo problema poi nasce la proposta: permettere le modifiche come il Louvre di Parigi. «Perché in Francia il museo permette la modificabilità del nominativo, e se c'è disponibilità anche dell'orario, fino alla mezzanotte del giorno prima e da noi non è possibile?» si interroga Francesco Cecilia, presidente di Confapi Turismo Lazio. «Basterebbero verifiche a campione per ridurre le code». Insomma, la situazione è bollente, ma tour operator e associazioni turistiche continueranno a tallonare le amministrazioni per cercare di cambiare la situazione.