Ecco Kaage, il primo ristorante maldiviano del Gruppo Sun Siyam

Si ispira alla tradizione maldiviana la cucina del nuovo ristorante a Siyam World - uno dei cinque resort del Gruppo Sun Siyam - e rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini con un menu a base di piatti provenienti dai diversi atolli delle Maldive. Da Kaage (“sala da pranzo” in divehi, la lingua locale) è possibile gustare il ricco patrimonio gastronomico locale, che prende vita attraverso i sapori della cucina tradizionale dell'arcipelago dell'Oceano Indiano. Pesce, frutta e verdura, spezie, piante aromatiche, pane, patate dolci, riso e, naturalmente, la pianta di cocco in tutti i suoi mille utilizzi, polpa fresca o essiccata, l'olio, le foglie... una cucina esotica e speziata, leggera e sorprendente.

Gli interni del ristorante Kaage all'interno del resort Siyam World alle Maldive

Da Kaage la tradizione culinaria delle Maldive

Kaage vanta un menu che rende omaggio alle antiche ricette tramandate di generazione in generazione, incluse proprio quelle della famiglia Siyam. Le preparazioni sono state rivisitate in chiave moderna da chef Mohamed Rasheed, a capo della brigata del Kaage, rientrato alle Maldive dopo un'esperienza di 15 anni in Germania. Rasheed ha viaggiato nei diversi atolli per apprendere le ricette di una volta e riproporle con un tocco personale sui tavoli di Kaage, mettendo nel piatto l'anima di ogni isola e creando un'esperienza culinaria senza precedenti, che trascende le generazioni.

Kaage, non manca la fusione con la cucina internazionale

«Ho sempre desiderato tornare alle mie radici e sperimentare i piatti tradizionali maldiviani. Fin da piccolo aiutavo mia madre a preparare i pasti, da lei ho preso ispirazione per diventare chef. Quando ho avuto l'opportunità di contribuire a creare un ristorante maldiviano unico, ho colto l'occasione al volo» dice Chef Rasheed. Non mancano ovviamente mix e ibridazioni con i migliori piatti della cucina internazionale, per consentire a tutti di partecipare a una vera e propria festa del gusto locale. Anche il design del ristorante, che riecheggia la bellezza naturale delle Maldive, crea un'atmosfera che completa gli squisiti sapori serviti in ogni piatto, in un mix perfetto di lusso e autenticità, un ambiente culinario unico che cattura l'essenza di questo paradiso tropicale.

Mohamed Rasheed, chef del nuovo ristorante Kaage

Il ristorante maldiviano Kaage è incluso nel ricchissimo piano "Wow! - All inclusive Siyam World", basato sul concetto di "dine around", in cui gli ospiti del Siyam World hanno la possibilità di cenare in undici ristoranti, buffet internazionali, grill, cantina e ben sei ristoranti di specialità tra cui il ristorante spagnolo, italiano, tailandese, indiano, giapponese e, appunto, l'ultima novità, Kaage.

Kaage - Siyam World

Maadhoo, Dhigurah - 20066 Maldive

Tel +960 6567777