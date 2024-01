Dal ministero del Turismo 75 milioni per valorizzare i siti Unesco

Il ministero del Turismo ha approvato 58 progetti definitivi che coinvolgono oltre 250 Comuni in 16 Regioni, nell'ambito del fondo da 75 milioni per la valorizzazione dei siti patrimonio Unesco. Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei progetti da parte dei Comuni per la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, nonché di itinerari turistici; attività di marketing ed eventi; opere di carattere edilizio, strutturale, impiantistico o allestimenti su siti culturali.

FONTE: Italpress