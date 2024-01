Baci Perugina, stop ai messaggi d'amore: per San Valentino disegni d'autore

Decisione per certi versi storica da parte della Perugina (di proprietà Nestlè) per i suoi classici Baci. Quest'anno i cioccolatini famosi per i loro messaggi d'amore hanno deciso di abbandonare la tradizione dei classici bigliettini, o meglio "cartigli", che li accompagnano da ben 102 anni. Al loro posto, spiccano le mini-illustrazioni realizzate da Antonio Colomboni, il quale con il suo tratto delicato e innovativo trasforma ogni cioccolatino in un piccolo capolavoro visivo.

Niente messaggi per San Valentino, nei Baci disegni d'autore

Baci Perugina, per la prima volta niente messaggi romantici

Per la prima volta nella lunga storia dei Baci Perugina i celebri messaggini d'amore lasciano spazio a disegni romantici che narrano storie di gentilezza, gioia e amore. Colomboni, attraverso le sue illustrazioni, offre uno sguardo profondo e coinvolgente su vari aspetti della vita e delle relazioni umane. Dall'amore per sé stessi, rappresentato da un piccolo cactus che si innaffia da solo, fino all'affetto per l'universo, dove un cannocchiale rivela stelle e pianeti attraverso occhi innamorati.

Il linguaggio visivo di Colomboni esplora inoltre il legame affettuoso tra gli animali, con due gatti che intrecciano le code formando un cuore. Ma non si ferma qui, poiché le sue illustrazioni abbracciano anche il tema del rispetto delle diversità, simboleggiato da un gesto affettuoso tra sole e luna. In totale, sono 23 le mini-illustrazioni che compongono questa collezione speciale di Baci Perugina, ciascuna raccontando una storia unica senza bisogno di parole. Ciò che rende questa edizione ancora più speciale è la decisione di Colomboni di non aggiungere frasi ai suoi cartigli. Questo lascia spazio all'immaginazione di ciascun destinatario, permettendo loro di attribuire significati e emozioni personali alle illustrazioni.

La storia dei Baci Perugina: da oltre 100 anni un'icona dolciaria

Come detto per la prima volta in oltre 100 anni di storia all'interno degli inconici Baci non ci saranno messaggi a tema romantico, al loro posto (e in via del tutto eccezionale) illustrazioni d'autore. La storia di questi iconici dolcetti inizia nel 1922, quando una giovane imprenditrice e cioccolatiera di Perugia di nome Luisa Spagnoli, tra i fondatori dell'azienda Perugina assieme al marito Giovanni Buitoni, ideò la ricetta originale.

La prima sede della Perugina

Il nome "Baci" fu scelto perché ogni cioccolatino è avvolto in un bigliettino d'amore con una frase romantica. Inizialmente, i Baci erano confezionati a mano, con Luisa stessa che si occupava dell'ideazione e alla scrittura delle note d'amore. L'idea di inserire messaggi romantici nei cioccolatini contribuì a rendere i Baci Perugina un regalo popolare tra gli innamorati. Nel corso degli anni, i Baci Perugina sono diventati un'icona del cioccolato italiano tanto che oggi sono conosciuti in tutto il mondo, specialmente in virtù dei messaggini che avvolgono il dolcetto a base di cioccolato e nocciole. Nel 1988, l'azienda Perugina è stata acquisita dal gruppo svizzero Nestlé, ma i Baci Perugina hanno continuato ad essere prodotti, mantenendo la loro ricetta originale e la caratteristica nota d'amore.