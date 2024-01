Viterbo, svolta per le discoteche: ora potranno chiudere alle 5 di mattina

Le discoteche di Viterbo potranno chiudere alle 5 e non più alle 4 di mattina. Lo ha deciso la sindaca Chiara Frontini, che con l'ordinanza ratificata ieri, mercoledì 17 gennaio, permetterà ai locali di restare aperti per un'ora in più. Il provvedimento, di natura sperimentale, come riferisce Il Messaggero, avrà durata di sei mesi con l'obbligo per i proprietari di sospendere la vendita di alcol mezz'ora prima della chiusura del locale. Festeggia il Silb (Sindacato italiano locali da ballo), che da diverso tempo spingeva per questa variazione oraria: «Gli orari sono cambiati... tutto è spostato di un'ora o due. Se prima i clienti raggiungevano le discoteche intorno a mezzanotte e mezzo o l'una di notte, ora prima delle due non c'è un numero di persone tali da consentire l'inizio ufficiale della serata» commenta Mattia Marcucci, proprietario della discoteca Thierra.

La discoteca Thierra di Viterbo

Viterbo, ecco perché l'estensione dell'orario di chiusura delle discoteche è fondamentale

Inoltre, questa nuova deroga sana anche un problema che da diverso tempo i gestori delle discoteche lamentavano alle istituzioni locali: «Nel resto d'Italia, ma anche in provincia - spiega Marcucci - non ci sono restrizioni simili e i locali della città ne erano penalizzati. La domanda che un ragazzo si fa è questa: perché pagare lo stesso prezzo se pochi chilometri di distanza posso ballare fino alle sei del mattino. Questo ha causato per mesi sia problemi di natura organizzativa e di ordine pubblico, perché convincere le persone ad andarsene dopo un'ora e mezza vi assicuriamo che è molto complicato».

Viterbo, con la chiusura alle 5 ora le discoteche potranno ottimizzare l'offerta

L'estensione dell'orario, secondo Marcucci, consentirà anche di ottimizzare la programmazione e l'offerta: infatti, per le discoteche, sarà più facile organizzare eventi con artisti di alto livello, i quali di solito richiedono un cachet elevato, per il quale è necessario un ampio numero di clienti.

Ciò agevolerà anche la gestione dei flussi e la sicurezza, considerando, ad esempio, che i clienti eviteranno di riversarsi tutti in strada contemporaneamente. E poi, in diverse stagioni dell'anno, alle cinque c'è più luce, il che rende ovvio che sia più sicuro guidare o semplicemente raggiungere l'auto parcheggiata, rispetto alle ore notturne.