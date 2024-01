In un libro i segreti per andare al ristorante come a teatro

Al ristorante bisogna sapersi comportare. È questo vale per tutti coloro che varcano la porta e ci lavorano. Ma come? In aiuto arriva “Al Ristorante come a Teatro”, il manuale di comportamento per cuochi, camerieri, ristoratori e un po' anche per clienti di Fausto Arrighi e con i contributi degli chef Massimo Bottura e Niko Romito.

Far “funzionare” il ristorante come un teatro

Arrighi, in questa pubblicazione dedicata al mondo della ristorazione (più o meno alta), non si è limitato alla descrizione dei ruoli e alle modalità del servizio, ma è voluto andare oltre, dividendo le varie fasi del lavoro in procedure, e immaginando la tavola e il ristorante come un teatro, con tanto di palcoscenico e spettatori.

Dalla semplicità accattivante all'eleganza formale, le tappe sono tante e variegate, analizzate con minuzia e simpatia descrittiva davvero inusuale per i libri di genere, e con la capacità da parte dello stesso Arrighi di elaborare una visione lavorativa globale (dalla composizione delle brigate all'accoglienza dell'ospite passando per l'elaborazione del menu) atta ad aiutare tutti gli attori della ristorazione contemporanea (cuochi, camerieri e ristoratori) e loro fruitori.

I consigli al cliente per essere a proprio agio al ristorante

Infine, il cliente: consigli su modi, maniere e comportamenti per renderlo ancor più a suo agio e perfettamente in accordo con ogni teatro (gioco di parole per situazione) voglia o debba vivere e gustare.