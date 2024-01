Meno tasse in bassa stagione: così si possono aiutare gli alberghi

Il turismo è un comparto strategico per l'Italia, una delle maggiori forze trainanti dell'economia nazionali. Secondo Banca d'Italia, infatti, la quota del nostro Paese sul valore globale del turismo internazionale è passata dal 3,9% del 2021 al 4,5% del 2022. Questo dato trova conferma nel registro delle presenze di turisti nella capitale: 13 milioni di persone hanno visitato Roma tra maggio e luglio 2023. Alla luce degli obiettivi stilati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'Italia è, però, in grado di sostenere l'evoluzione del comparto turistico, visto anche le difficoltà, dal Covid, prima, ai prezzi alle stelle, dopo, senza dimenticare le crisi internazionali? Quali sono le strategie e le politiche utili per ideare un modello di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico? Qual è il modello di turismo del futuro? A queste domande si è cercato di dare risposta alla prima tappa, il 17 gennaio a Genova, del Forum Internazionale del Turismo Italiano, il roadshow targato Il Sole 24 Ore dedicato al settore del turismo una risposta nel corso dell'evento. E una proposta arriva da Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi: «Decontribuzione nei periodi di bassa stagione per rendere sostenibile l'operatività tutto l'anno».

Da Federalberghi la proposta di decontribuzione nei periodi di bassa stagione

Colaiacovo: «Sostegno ad hoc per gli alberghi»

«Molte realtà sono state costrette al credito per rimanere sul mercato e oggi si sono fortemente indebitate - ha detto Maria Carmela Colaiacovo - Per consentire ad un'impresa di essere sostenibile occorrono le giuste disponibilità per investire. Il Pnrr ha colto queste necessità, ma le risorse sono insufficienti rispetto alle reali esigenze degli operatori. Non dimentichiamo che negli anni del Covid molte realtà sono state costrette a fare un ingente ricorso al credito, si sono fortemente indebitate per rimanere sul mercato e oggi soffrono per l'aumento esponenziale dei tassi».

Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi

E sempre sul tema della sostenibilità, riallacciandomi al tema della destagionalizzazione affrontato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, condividiamo l'obiettivo ma per raggiungerlo è necessario un sostegno ad hoc per superare i limiti che impediscono gli alberghi di restare aperti anche nei periodi di bassa stagione».

Santanchè: «Obiettivo 2024? La destagionalizzazione»

La ministra Santanchè ha, infatti, ribadito che tra le priorità del 2024, c'è quella di lavorare su destagionalizzazione, sul sostegno alle località “minori” e sulla formazione: «Dobbiamo smetterla di pensare solo ad agosto, non possiamo avere la saturazione solo nella stagione estiva, noi dobbiamo lavorare per portare il turismo fuori stagione con eventi sportivi, fiere, e portare i turisti nei piccoli borghi».

La ministra del turismo, Daniela Sanatnchè

D'altronde, come ha sottolineato Edoardo Garrone, presidente Gruppo 24 Ore, «Il turismo deve diventare la prima industria italiana, è un settore strategico per un Paese come il nostro, così come per la Liguria e per Genova, una delle forze trainanti dell'economia nazionale».

Unwto: «Intervenire a livello europeo sull'overtourism»

Al Forum anche l'intervento di Alessandra Priante, direttore Europa Unwto- Organizzazione mondiale del turismo che ha riportato l'attenzione sulla questione dell'overtourism con la necessità, a livello europeo, di definire obiettivi e strategie condivise per gestire al meglio i flussi turistici internazionali.

Il turismo del futuro tra lato umano e territorio

Tra gli altri temi affrontati l'importante ruolo di chi opera nel turismo con la necessità di prestare sempre maggiore attenzione al fattore umano con particolare riferimento al ruolo della componente femminile e il ruolo centrale del territorio. Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria ha, infatti, sottolineato come il turismo sia una chiave per esaltare le caratteristiche di un territorio grazie alla capacità dei tanti imprenditori che con la propria attività creano nuove destinazioni.

Cruciale anche il ruolo della destagionalizzazione: «Se l'Italia vuole essere veramente competitiva sul turismo e se vogliamo veramente pensare di vincere la sfida di una destagionalizzazione dei flussi e della diffusione del turismo su tutto il nostro territorio nazionale, dobbiamo passare prima da una rete efficace ed efficiente del trasporto», ha sottolineato la presidente Lalli.