Riapre (in anticipo) la pista Stries nel comprensorio “Tofana Freccia nel Cielo”

Con una riapertura quasi un mese in anticipo rispetto agli anni precedenti, la rinomata pista Stries del comprensorio Tofana Freccia nel Cielo accoglie gli appassionati di sci a partire da oggi, venerdì 19 gennaio. Questa iconica discesa, spettacolare ma accessibile, parte da Drusciè per condurre direttamente al centro di Cortina, a pochi passi da Corso Italia. Il percorso, classificato come blu e identificato con il numero 44, si distingue per la sua semplicità e romanticismo, offrendo soprattutto la possibilità di evitare il tratto di cabinovia dalla stazione intermedia di Colfiere.

La pista Stries riapre in anticipo

Da Stries al Centro di Cortina... sciando

La Stries rappresenta l'unica vera opportunità a Cortina per gli sciatori di approdare direttamente in centro, terminando il percorso nell'area dello Stadio del Ghiaccio, dove è situato il parcheggio dedicato agli utilizzatori della cabinovia Freccia nel Cielo. Questa apertura anticipata assume un significato particolare in vista delle imminenti Gare di Coppa del Mondo femminile che si svolgeranno sul versante opposto delle Tofane a fine gennaio.

L'anticipazione della riapertura non solo permette agli amanti dello sci di godersi la Stries in anticipo, ma offre anche un vantaggio strategico a coloro che parteciperanno alle Gare di Coppa del Mondo, occupando l'altro versante delle Tofane. Grazie a questo percorso blu, gli sciatori hanno la possibilità di estendere la loro esperienza sulle piste rimanendo nel versante sud, esplorando gli spettacolari tracciati del comprensorio Tofana Freccia nel Cielo.