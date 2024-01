Hilton Italia, nuove assunzioni con il Recruiting Day del 05 febbraio 2024

Il 5 febbraio 2024, torna l'atteso Recruiting Day di Hilton Italia organizzato da LavoroTurismo, un evento di selezione dedicato ai professionisti nel settore dell'ospitalità. L'obiettivo principale è individuare i team member ideali per le prestigiose strutture alberghiere del brand Hilton, rinomato per la sua eccellenza nel campo dell'ospitalità di lusso.

Il 5 febbraio 2024, torna l'atteso Recruiting Day di Hilton Italia organizzato da LavoroTurismo

Hilton è da diversi anni riconosciuto come un Great Place To Work, posizionandosi costantemente tra i primi dieci luoghi di lavoro ambiti in Italia e nel mondo. La sua forza risiede nell'offrire un ambiente di lavoro ideale in cui i team member collaborano, comunicano, innovano e condividono la passione per l'ospitalità.

La novità di questa edizione del Recruiting Day è la modalità di svolgimento dei colloqui, che avverranno in presenza. Il 5 febbraio 2024, i candidati avranno l'opportunità di incontrare i recruiter di Hilton presso le sedi di Venezia, Sorrento, Como o Roma, a seconda della struttura di interesse.

Recruiting Day Hilton Italia 2024: opportunità di carriera nei top hotel con colloqui in presenza

Hilton è alla ricerca di persone motivate e appassionate per integrare i principali reparti delle sue strutture, tra cui cucina, pasticceria, sala, F&b, bar, front office, prenotazioni, piani e pulizie, manutenzione, sales, finance e guest relations. Per i giovani che desiderano un'esperienza altamente professionale, sono disponibili numerose posizioni di stage.

Le 11 strutture coinvolte nell'assunzione sono distribuite in diverse regioni d'Italia. A Roma si terranno i colloqui per Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, Aleph Rome, Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn Rome Airport, Hilton Rome Eur La Lama e Sulià House Porto Rotondo. A Como si svolgeranno i colloqui per le strutture lombarde, ovvero Hilton Milan, Hilton Lake Como, Grand Hotel Villa Torretta, Hilton Garden Inn Milano e Doubletree by Hilton Brescia. A Venezia ci saranno i colloqui per Hilton Molino Stucky Venice, mentre a Sorrento si svolgeranno quelli per Hilton Sorrento Palace.

Per partecipare al Recruiting Day, è necessario consultare le offerte disponibili sul portale dedicato all'evento e candidarsi alle posizioni di interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo una prima valutazione da parte dello staff di LavoroTurismo, i candidati più adatti saranno contattati per un breve colloquio telefonico. Successivamente, coloro che superano questa fase saranno invitati a sostenere il colloquio in presenza con i recruiter Hilton il 5 febbraio 2024, in una delle quattro città menzionate in precedenza, in base alla struttura scelta.