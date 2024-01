Il miglior street food? Per il Forchettiere il panino al lampredotto vegano

Per molti sembrerà impossibile, ma è successo. In una città nota per il lampredotto e la sua famosissima bistecca, Firenze, il miglior fast food è vegano. La Tripperia Vegana Tanotto, che serve i suoi panini con lampredotto e trippa in versione 100% vegetale, ha, infatti, vinto il premio Forchettiere Awards 2024 della rivista Il Forchettiere.

Il panino della Tripperia Vegana Tanotto

Tripperia Vegana Tanotto, panini servita dal balcone

La particolarità di questa tripperia è che i panini vengono serviti da un balcone nel quartiere di Novoli, calandoli dalla terrazza alla strada con un panierino legato a una fune. Dall'altro capo della fune c’è Gaetano Cerasuolo, chef di alta cucina vegana.

Come sono i panini della Tripperia Vegana Tanotto

Il panino è realizzato con pane autoprodotto, e la ricetta segreta è a base di tre tipologie di funghi, oltre a salsa verde e salsa piccante. I panini vanno ordinati e il menu propone anche trippa, lesso e stracotto, tutto rigorosamente senza derivati animali.

Cucina vegana sempre più apprezzata

La vittoria della Tripperia Vegana Tanotto è una conferma dell'interesse crescente per la cucina vegana, anche in città che hanno una forte tradizione culinaria legata alla carne. Il successo di questa attività dimostra che è possibile offrire un'alternativa gustosa e appagante alla cucina tradizionale, anche senza utilizzare prodotti animali.

Gli altri premi di Forchettiere Awards 2024

Oltre al fast food, tante altre le categorie premiate.

Ecco tutti i vincitori del Forchettiere Awards 2024:

Cibrèo Ristorante (ristorante Firenze, premio acqua Fonteviva)

Architettura del Cibo (fine dining, premio Diadema Winery)

Il Palagio del Four Seasons (ristorante d’hotel, premio Frantoio Santa Tèa)

Podere Belvedere (ristorante della provincia, premio coltelleria Ambrogio Sanelli)

Antico Ristoro di Cambi (trattoria tradizionale, premio Giotto Fanti Fresh)

Sevi (ristorante internazionale, premio Macelleria Soderi)

Il Vecchio e il Mare (pizzeria, premio Forni Valoriani)

Caffè Concerto Paszkowski (cocktail bar, premio vodka VKA)

Badiani (gelateria, premio B & B Consult Assicurazioni)

Wild Buns (pasticceria, premio Noalya Cioccolato)

Tripperia Vegana Tanotto (street food, premio La mi’ Birra)

Enoteca Alessi (gastronomia, premio La Marzocco)

Fabio Nistri (chef one to watch, premio Aringhieri distribuzione)

Saporium Firenze (nuova apertura 2023, premio Chapin & Landais)



A questi si aggiungono i tre vincitori delle categorie relative alla Toscana: