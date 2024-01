Carne coltivata, il Governo “cerca” in Europa garanzie che in Italia ha ignorato?

Considerato il livello di apertura dell'attuale Governo alle fonti alimentari alternative, al cosiddetto novel food, l'autorizzazione alla vendita di prodotti a base di insetto sembra in realtà già una grande conquista. Solo pochi giorni fa il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che dal momento del suo insediamento si è sempre schierato a sostegno della cosiddetta quanto non meglio definita “tradizione” italiana (sempre coadiuvato dalla Coldiretti), ha annunciato come alimenti a base di 4 diversi insetti (in farina, polvere, essiccati ecc) sarebbero presto arrivati nella grande distribuzione, puntualizzando in realtà come prodotti del genere sarebbero stati sistemati in scaffali appositi, distanziati da quelli contenenti cibo “comune” e ben indicati, per evitare che i clienti li possano acquistare “per sbaglio” (eventualità già di per sé particolarmente difficile, considerando come questi novel food abbiano chiare indicazioni in etichetta sulla loro natura e origine).

Carne coltivata, ora l‘Italia si confronta con l‘Ue

Dall'Europa l'apertura a questo tipo di alimenti è arrivata già da qualche anno, il Governo non ha potuto fare altro che accettare le disposizioni che arrivano dall'Ue pur tentando di denigrare, in tutti i modi e in tutti i luoghi, questa varietà di prodotti. Cavalcando l'opinione popolare, facendosi forti e allo stesso tempo alimentando un sentimento populista che denigra qualsiasi tipo di alimento nuovo che non fa parte della nostra cultura o, semplicemente, delle nostre abitudini alimentari.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Ed ecco che, messi da parte gli insetti, il campo di battaglia si sposta dagli stessi alla carne coltivata (che dal Governo si continua a definire, erroneamente, sintetica), il cui divieto e diniego viene presentato e fatto passare dalla maggioranza come ultimo baluardo a tutela della nostra tradizione gastronomica. Fermo restando di come, tanto riviste di settore quanto studi e ricercatori in materia, abbiano sempre parlato di “alternative” alimentari, non certo di imposizioni (concetto che invece trapela ogniqualvolta un esponente del Governo si pronuncia a tal proposito), un nuovo capitolo di questo apro duello rusticano potrebbe presto essere scritto. Attraverso un nuovo confronto tra l'Italia e l'Unione Europea. Con un documento congiunto, Austria, Italia e probabilmente Francia, il 23 gennaio chiederanno alla Commissione europea delle consultazioni trasparenti, basate sull'evidenza scientifica ed esaustive sulla carne coltivata. Sulla base dei principi stabiliti l'Italia deveabrogare il divieto offrendo ai suoi consumatori, ricercatori ed imprese le stesse garanzie che chiede per i cittadini degli altri Stati europei. Le opportunità offerte dalla carne coltivata non possono essere precluse da politiche manifestamente infondate.

L'Italia “chiude” alla carne coltivata: le conseguenze per Paese e economia

Cavalcando l'onda populista il Governo ha praticamente bloccato sul nascere ogni possibilità di sviluppo del settore. Se la ricerca ufficialmente è consentita, per quanto in questo contesto faccia fatica per via dei pochi privati che decidono di finanziare gli studi con investimenti, la produzione, commercializzazione l'import nel nostro Paese rimangono vietati. Un'interdizione dannosa sotto vari punti di vista: partendo dall'incostituzionalità della legge stessa, approvata tra l'altro senza condurre approfonditi studi in materia, passando per lo svantaggio competitivo nei confronti di altre economie mondiali (Olanda, Svizzera, Germania, Stati Uniti e Israele tra i Paesi più all'avanguardia in questo senso) che già investono nella ricerca di proteine complementari, approfittando delle opportunità di crescita economica che offre.

Carne sintetica: un tema scottante in Italia

Il divieto costituisce anche una mancata tutela degli interessi dei consumatori italiani, perlomeno di coloro che si dicono favorevoli ad alternative alimentari del genere. Ne esce danneggiata, come anticipato, anche la ricerca scientifica stessa: il divieto del Governo ha favorito un clima di incertezza in cui gli studiosi si ritrovano a dover agire, con pochi fondi a disposizione, arrivando a valutare l'idea di trasferirsi all'estero pur di poter approfondire in modo adeguato e libero da condizionamenti esterni.

Carne coltivata, le considerazioni di Good Food Institute sul ruolo italiano

Come annunciato dal Ministro Lollobrigida, durante la riunione del 23 gennaio, il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea (Agrifish Council) discuterà una nota informativa sulla carne coltivata, la quale delinea la posizione comune di Italia, Austria e probabilmente la Francia su questo tema. Secondo quanto appreso dal Good Food Institute Europe rispetto al contenuto del documento congiunto, la posizione italiana, incentrata su l'introduzione di divieti, non ha trovato il sostegno degli altri Paesi promotori, come prospettato dal ministro dell'Agricoltura. È stata invece proprio l'Italia a dover rivedere il suo approccio restrittivo a priori. Con Francia e Austria, chiede consultazioni trasparenti, basate sull'evidenza scientifica ed esaustive. Solo in base ai risultati di questo dibattito, quindi, i Paesi definirebbero la loro posizione relativamente allo sviluppo della carne coltivata nel mercato dell'Unione.

Carne coltivata, le decisioni dello Stato ostacolano la ricerca

Sebbene non si allinei alla posizione italiana sulla carne coltivata, il documento contiene diverse informazioni false e mina il sistema regolatorio Ue vigente in materia di nuovi alimenti, che attualmente è tra i più avanzati e rigorosi al mondo. Alcuni dei principi sottoscritti però rappresentano uno sviluppo positivo rispetto alla divieto adottato dall'Italia con la legge 172/2023. In particolare, il Governo deve ora abrogare i divieti di produzione e commercializzazione offrendo ai suoi consumatori, ricercatori ed imprese le stesse garanzie che esige per i cittadini degli altri Stati europei. Le opportunità offerte dalla carne coltivata non possono essere precluse da politiche manifestamente infondate.

Cosa dice il documento congiunto di Austria, Italia e Francia?

Il documento parte da una serie di dubbi relativi ai benefici offerti dalla carne coltivata, e chiede quindi alla Commissione europea di procedere con cautela e di svolgere una consultazione pubblica per risolvere tali preoccupazioni. I dubbi sollevati si fondano sulla disinformazione. Ad esempio, si afferma che la carne coltivata genererebbe, per ogni chilo, una quantità di Co2 superiore a quella prodotta dalla carne bovina convenzionale. Questo dato è smentito da uno studio scientifico peer-reviewed, il quale dimostra invece che la carne coltivata potrebbe ridurre l'impatto climatico derivante dalla carne bovina fino al 92%. Oppure si segnala che la normativa europea per l'approvazione dei nuovi alimenti sia inadeguata per valutare la sicurezza alimentare dei prodotti di carne coltivata, ignorando il solido processo di autorizzazione delineato dal regolamento vigente, la sua trasparenza e il ruolo dell'Efsa, ovvero la sua autorevolezza scientifica di fama mondiale.

Tali criticità, però, vengono sollevate in quanto dubbi e sono presentate per chiedere alla Commissione europea di svolgere delle consultazioni che coinvolgano gli Stati membri, la società civile e i portatori di interesse tutti, affinché ogni decisione sia sottoposta ad una valutazione trasparente e basata sull'evidenza scientifica. Il documento, quindi, non contiene niente di simile al divieto di produzione e commercializzazione della carne coltivata di cui all'articolo 2 della legge 172/2023.

Pertanto, senza cogliere un ulteriore elemento di adeguatezza del quadro regolatorio attuale, che già prevede lo svolgimento di una consultazione da parte della Commissione europea, che tenga conto anche degli elementi socio-culturali legati all'introduzione sul mercato di un nuovo alimento, i tre stati individuano la trasparenza e la fondatezza come principi fondamentali per le politiche in materia. Pertanto, Austria e Italia annunciano che, laddove da questa valutazione dovessero risultare delle criticità per quanto riguarda la salute, ovvero l'assenza di chiari benefici, tra cui quelli per l'ambiente, non sarebbero nella posizione di poter sostenere lo sviluppo della carne coltivata all'interno dell'Unione.

Le raccomandazioni

Il documento congiunto che sarà presentato al prossimo Agrifish Council del 23 gennaio, continua la nota pubblicata dal Good Food Institute, diffonde disinformazione e mina il sistema regolatorio dell'Ue. Sottoscrivendo l'esigenza di avere una consultazione pubblica, trasparente e basata sull'evidenza scientifica, però, il Governo italiano dimostra che un diverso approccio per delineare il posizionamento politico in materia di carne coltivata era non solo possibile, ma da promuovere come modello per la Commissione europea e gli Stati membri tutti.

Pertanto, viene specificato nel comunicato: