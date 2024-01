Carne rossa alleata della salute? Sì, per l'Accademia nazionale di agricoltura

La carne rossa, oggetto di dibattito e controversie, sarebbe a ben vedere un alleato prezioso per la salute umana e l'ambiente, secondo le conclusioni dell'Accademia nazionale di agricoltura. Attraverso un convegno dedicato a esplorare gli aspetti salutistici, economici, ambientali e sociali della produzione di carne rossa in Italia, l'Accademia cerca di contrastare la disinformazione e fornire informazioni corrette per guidare i consumatori verso scelte alimentari equilibrate.

Carne rossa, l'Accademia nazionale di agricoltura sfata alcuni miti

Il tutto è stato discusso in occasione di un dibattito tenutosi lo scorso 19 gennaio presso la Sala Serpieri di Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura a Roma, il convegno “Carni rosse: economia, salute e società.

Il dibattito sulla carne rossa tenutosi lo scorso 19 gennaio

Una riflessione”, organizzato dall’Accademia. L’incontro è stata l’occasione per fornire uno sguardo approfondito sull’intera filiera della produzione di carne rossa in Italia, partendo dal comparto zootecnico fino ad arrivare alle qualità nutrizionali del prodotto e al suo impatto ambientale, con l’intenzione di fornire corrette informazioni sul rapporto carne rossa-salute-ambiente.

Carne rossa e sostenibilità ambientale: ecco perché non sono in conflitto

Contrariamente alle percezioni comuni, gli allevamenti bovini italiani contribuiscono positivamente all'ambiente. Le emissioni di gas serra e azoto sono inferiori alla media mondiale, e il settore utilizza il 25% in meno di acqua per la produzione di carne rispetto alla media globale.

Inoltre, il comparto zootecnico svolge un ruolo significativo nella fertilizzazione azotata dei campi e nel recupero di residui carboniosi per la produzione di energie rinnovabili.

Carne rossa e salute, l'alleato che non ti aspetti?

Da un punto di vista nutrizionale, la carne rossa offre numerosi benefici per la salute umana. Ricca di proteine di alto valore biologico, ferro altamente biodisponibile e vitamina B12, la carne rossa consumata con moderazione all'interno della dieta mediterranea contribuisce positivamente all'alimentazione umana. Inoltre, contiene aminoacidi ramificati fondamentali per la crescita muscolare e molecole bioattive con azioni anti-ipertensive e anti-infiammatorie. Dall'infanzia all'età avanzata, il consumo di carne è cruciale per supportare la crescita, lo sviluppo e il mantenimento della salute umana. Le proteine di alta qualità, il ferro eme e altri nutrienti presenti nella carne sono particolarmente importanti durante la gravidanza, l'allattamento, l'adolescenza e la terza età. La correlazione tra il consumo di carne rossa e alcune patologie è spesso semplificata in modo eccessivo. Gli studi epidemiologici suggeriscono associazioni, non relazioni causali, e gli effetti negativi sono osservati in una minoranza di individui con consumi elevati. Inoltre, gli effetti possono essere legati alle tecniche di cottura più che al consumo stesso.

Carne rossa un alleato per l'ambiente?

Le filiere delle carni rosse in Italia, sebbene non sufficienti per garantire l'autosufficienza, sono caratterizzate da dimensioni degli allevamenti e professionalità degli operatori che consentono miglioramenti progressivi nella sostenibilità socio-economica e ambientale. La percezione dei rischi legati al consumo di carne rossa ha portato a proposte di azioni risarcitorie basate sulla mancata informazione al consumatore. Tuttavia, il quadro normativo attuale dovrebbe bilanciare la tutela della salute con altri valori fondamentali, come la libertà di scelta del consumatore, l'efficienza del mercato e le esigenze sociali.