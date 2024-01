Cavenago, un incendio colpisce la Planet Farms: fumo visibile dall'A4

Un vasto incendio questa mattina, lunedì 22 gennaio, ha colpito un capannone della Planet Farms di Cavenago (Mb), la più grande azienda agricola verticale d'Europa, estesa su 10mila metri quadri lungo l'autostrada A4 che collega Bergamo a Milano.

Incendio alla Planet Farms di Cavenago: le cause dell'incendio

Le indagini preliminari indicano che l'incendio è di natura accidentale, causato da un guasto a un macchinario, specificamente al "locale condizionamento". Le fiamme hanno interessato la zona adibita alle serre e alle coltivazioni, coinvolgendo i pannelli di coibentazione che, sebbene contribuiscano al risparmio energetico, richiedono uno sforzo significativo per lo spegnimento una volta che sono coinvolti in un incendio.

In una nota ufficiale, poi, l'azienda ha confermato che la situazione è sotto controllo, con le squadre di emergenza che sono al lavoro per mettere in sicurezza lo stabilimento. Fortunatamente non ci sono feriti.

Che cos'è la Planet Farms?

Planet Farms, fondata nel 2018 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, è specializzata nella produzione automatizzata di insalate utilizzando il concetto di vertical farm. Grazie a questo sistema, l'azienda è in grado di risparmiare acqua e coltivare semi antichi che altrimenti avrebbero difficoltà a sopravvivere in campo aperto. La produzione giornaliera raggiunge le 30.000 confezioni di insalata in carta riciclabile, con un processo che va dal taglio alla confezione in meno di 60 secondi, arrivando sugli scaffali della grande distribuzione poche ore dopo.