QC Spa of Wonders si espande ancora: ecco le location papabili in Italia e all’estero

Si preannunciano anni d’oro per QC terme che dopo il rebranding è diventato QC Spa of Wonders. Dopo il successo della nuova apertura a New York e di quella in Francia, a Chamonix-Mont Blanc, il gruppo è alla ricerca di nuove location all’estero. In particolare, come confermato da Francesco Varni, ceo corporate activities and development del gruppo, le zone puntate sarebbero l’Ile de France, Parigi e Londra. Senza dimenticare il progetto, ancora in fase preliminare, in Engadina, in Svizzera.

La nuova QC Spa of Wonders di New York

Non solo estero, le novità di QC Spa of Wonders in Italia

Naturalmente, non solo estero. QC Spa of Wonders punta anche all’Italia (dove ha già 9 strutture). Tra i progetti più importanti la riqualificazione del Palazzo delle Terme Berzieri a Salsomaggiore (Pa), su modello di San Pellegrino (Bg), che dovrebbe aprire nei primi mesi del 2025. Ma ci sono progetti anche sul lago di Como e in zona Treviso. Il gruppo conferma di stare cercando anche in Toscana.

QC Spa of Wonders, headquarter e campus a Milano

Ma non solo. Nella zona ovest di Milano, il gruppo realizzerà il suo headquarter, con un campus, un albergo e una spa: un vero e proprio laboratorio dove QC Spa of Wonders svilupperà le idee per i piani futuri.

QC Spa of Wonders, fatturato in crescita

Futuro che sembra promettere bene, visto che l’azienda è cresciuta da 115 milioni di euro nel 2022 a un fatturato di 150 nel 2023. E il 2024 non sembra essere da meno.