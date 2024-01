 In Piazza Duomo a Milano in arrivo un hotel extra lusso e una boutique

Il cuore di Milano, il Duomo, si prepara ad accogliere nuove insegne di lusso, come annunciato dall'amministrazione di Palazzo Marino attraverso un comunicato ufficiale. I bandi per le aste all'incanto riguardano il Palazzo dei Portici Meridionali e un negozio di 175 metri quadri nella Galleria Vittorio Emanuele, attualmente ospitante il marchio Swarovski.

In Duomo a Milano un nuovo hotel extra lusso e una boutique

Di più sul Palazzo dei Portici Meridionali e sulla boutique in Galleria Vittorio Emanuele

Il Palazzo dei Portici Meridionali, un'imponente struttura monumentale del 1875 delimitata da via Dogana, via Marconi e via Mazzini, è parte integrante del progetto ideato da Giuseppe Mengoni per l'area del Duomo, affiancando la celebre Galleria Vittorio Emanuele II. Proprietà del Comune di Milano, sarà concesso in concessione per 36 anni con l'intenzione di trasformarlo in una struttura alberghiera. Il canone annuo d'asta per gli 8mila metri quadri è fissato a 4 milioni di euro. La boutique in Galleria Vittorio Emanuele, con un contratto in scadenza, si sviluppa su tre livelli e presenta due vetrine affacciate sull'Ottagono. Il canone annuo a base d'asta per i 506 metri quadri è stato stabilito a 506mila euro, equivalente a 2.900 euro al metro quadro.

L'assessore al Bilancio e patrimonio, Emmanuel Conte

«Apriamo all'inizio del nuovo anno due procedure pubbliche - ha spiegato l'assessore al Bilancio e patrimonio, Emmanuel Conte - in continuità con il percorso di valorizzazione dei beni del comune: un circolo virtuoso che stimola gli investitori, consente di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio e, soprattutto, di utilizzare i maggiori introiti per finanziare i servizi della città. Molte di queste risorse, nel bilancio approvato lo scorso dicembre, sono andate ad irrobustire i bilanci di welfare, educazione e sicurezza. Nell'incontro fra l'attrattività di Milano e l'attenzione alle fasce più deboli della città continuiamo a individuare uno degli strumenti per liberare risorse destinate a nuovi servizi e per prenderci cura di un patrimonio storico e artistico unico».

Come funzionano le aste per i due spazi in Piazza Duomo?

«Dopo le linee di indirizzo per la valorizzazione dei due beni demaniali, approvate dalla giunta a fine anno, le due procedure pubbliche si aprono per il periodo di presentazione delle offerte: per il palazzo storico di piazza Duomo si concluderà il 27 febbraio, per la boutique in Galleria il 14 marzo. In entrambi i casi, all'apertura delle buste seguirà una prima fase di valutazione delle proposte tecniche presentate per l'utilizzo degli spazi, al termine della quale gli ammessi alla fase finale potranno partecipare all'asta all'incanto con rilanci minimi di 50mila euro» si legge in una nota del comune.