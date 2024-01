Affitti brevi, Bergamo vuole regolamentarsi da sola come Venezia

A Bergamo, l'anno della Capitale italiana della cultura, ha lasciato un boom di case vacanze

Nonostante la legge per limitare la diffusione degli affitti brevi nelle località a forte vocazione turistica, sembra che la situazione, in molte città d'Italia, non stia particolarmente cambiando. Come, ad esempio, a Bergamo. L'anno della Capitale italiana della cultura, insieme a Brescia, ha, infatti, lasciato dietro di sé una nuova prolificazione di case vacanze date in affitto. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori ha parlato, come riporta il Corriere della Sera, di un «aumento del 42% degli alloggi in affitto tramite Airbnb. Nei centri storici causa l'erosione dell'offerta di case in affitto per la residenza, perché c'è una maggiore convenienza economica per i proprietari. Questa cosa sta diventando un problema e ho più volte sollecitato parlamento e governo per chiedere che i comuni abbiano gli strumenti per arginare il fenomeno dove necessario. Purtroppo, non c'è nessuna sensibilità. È curioso: il parlamento a luglio 2022 ha concesso questa possibilità di regolamentazione solo a Venezia».

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori

“Modello Venezia” che per altro era stato già richiesto dai sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Firenze, Dario Nardella.

Bergamo-Brescia: boom di turisti per l'anno da Capitale

Per Gori serve subito, dunque, «una legge». Anche perché ora resta l'eredità dell'anno da Capitale della Cultura da non disperdere che ha portato alla crescita del turismo (+40%, con 11,6 milioni di visitatori complessivi a Bergamo e Brescia).

Traffico, anche a Bergamo e Brescia le “zone 30”?

E le città vogliono diventare sempre più accoglienti per cittadini e turisti. A partire dalla sfida del traffico, tema molto sentito a Bergamo: «Con il Pnrr arriveranno infrastrutture per più di 800 milioni - ha detto il sindaco di Bergamo - Qui stiamo percorrendo in modo graduale e non ideologico la politica dei 30 chilometri all'ora nei quartieri dove le strade sono strette e non è possibile realizzare piste ciclabili. Lungo le principali arterie la velocità massima resta a 50». Stessa scelta a Brescia. Le “zone 30” sono da tempo realtà e a richiederle sono gli stessi residenti, spiega la sindaca di Brescia, Laura Castelletti: «Le aumenteremo progressivamente. Dove c'è un confronto con i cittadini i passaggi non sempre sono traumatici: in molti quartieri ci viene richiesta l'introduzione dei limiti per migliorare la viabilità».

Anche se queste decisioni non piacciono al vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che si è, imvece, schierato contro “Bologna Città 30” e al quale Gori risponde: «Mi ha fatto specie leggere gli interventi del ministro dei Trasporti che ha fatto dell'autonomia dei territori la sua bandiera e poi quando le città chiedono di poter decidere in proprio, rispettando il codice della strada, minaccia interventi dall'alto». Escludendo Venezia…