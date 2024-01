Crociera perfetta? Ecco tutto quello che gli italiani desiderano

Come sta andando il mondo delle crociere? E chi sono in nuovi croceristi? Anche quest'anno Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, presenta il Report Annuale Crocierissime edizione 2023, che offre una visione approfondita e completa dell'andamento del mercato crocieristico nel nostro Paese. Attraverso l'analisi di migliaia di dati, l'agenzia web ha delineato l'identikit del crocierista italiano, facendo emergere i tratti distintivi e le preferenze di chi opta per questo genere di vacanza: è donna e quarantenne e ama viaggiare in coppia. Non mancano, infine, la classifica delle mete (in testa il Mediterraneo Occidentale) e dei porti preferiti dagli italiani (al primo posto c'è Civitavecchia) e un'analisi sulla durata e i pacchetti all-inclusive più richiesti a bordo per identificare i trend del momento. Vediamo nel dettaglio le novità sulle crociere.

Crociere: record di prenotazioni nell’ultimo anno: +28% rispetto al 2022

Qual è l'identikit del crocierista?

Crocierissime ha rilevato un notevole incremento del 28% delle prenotazioni nel 2023 rispetto all'anno precedente, segnando un nuovo record di interesse e partecipazione da parte dei viaggiatori italiani. Questi risultati significativi riflettono la crescente popolarità delle crociere, scelte sia da donne (52%) sia da uomini (48%) come opzione preferita per una vacanza. L'analisi dell'età dei crocieristi italiani ha rivelato un pubblico incredibilmente dinamico, con una media di 41 anni e 7 mesi. Nel particolare, il 61% dei passeggeri ha meno di 50 anni, con un significativo 25% concentrato nella fascia di età tra i 36 e i 50 anni. Questi numeri indicano chiaramente la tendenza di una clientela sempre più giovane che sceglie la crociera come esperienza di viaggio stimolante.

In coppia o da soli: come si viaggia in crociera nel 2024

L'indagine ha inoltre evidenziato che 6 crocieristi italiani su 10 preferisce viaggiare in coppia, sottolineando il desiderio di creare momenti romantici e rilassanti e trasformare questa avventura in un'occasione speciale per coltivare e rafforzare i legami affettivi. La vacanza diventa così una piccola fuga dalla routine quotidiana che permette ai passeggeri di godersi ogni momento senza dover pensare a nulla se non a condividere esperienze uniche insieme. Il 28% opta invece per vacanze in famiglia, approfittando delle molteplici offerte a bordo appositamente pensate per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d'età; dalle piscine e le aree gioco per bambini alle serate a tema e alle attività di intrattenimento per adulti, la crociera diventa una vacanza su misura per ogni membro della famiglia, permettendo a genitori e figli di trascorrere del tempo di qualità insieme all'interno di un ambiente sicuro e confortevole. La diversificazione dell'offerta è un elemento importante anche per chi organizza una crociera con amici (5%), ma il dato interessante riguarda chi decide di partire da solo: nel 2023 infatti il 7% ha prenotato per una crociera in solitaria, con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno.

Crociera, la top 3 dei porti italiani

Un'altra grande novità riguarda i porti: nel 2023 il porto di Civitavecchia si è guadagnato il primo gradino del podio per aver registrato il maggior numero di partenze (17%), seguito da vicino da Venezia (16%). Genova invece, che lo scorso anno era primo in classifica, scende al terzo posto con il 15% e va ad avvicinarsi a Savona che ottiene un significativo 11% e che, insieme a Genova, conferma ancora una volta la Liguria come regione per eccellenza dell'interesse crocieristico. Al quinto e al sesto posto si trovano infine Bari (6%) e Napoli (5%).

Quali le mete più richieste per una crociera?

Per quanto riguarda le destinazioni, il Mediterraneo Occidentale continua a dominare con il 41% delle prenotazioni, grazie al fascino delle sue coste pittoresche, delle città storiche e della varietà di culture culinarie che spaziano dalle coste italiane e francesi alle incantevoli spiagge spagnole.

A seguire si trovano il Mediterraneo Orientale (27%), che offre itinerari ricchi di storia, mitologia e cultura andando a toccare Grecia, Turchia e altri gioielli dell'Adriatico, e il Nord Europa (4%) che propone viaggi emozionanti attraverso fiordi mozzafiato, città storiche e paesaggi unici.

Alla ricerca della crociera perfetta…

La durata media delle crociere preferita dagli italiani è di 8 giorni e 7 notti, un periodo ideale per godersi un mix di momenti di puro relax e avventure esplorative, con la possibilità di sperimentare appieno le offerte a bordo. I mesi estivi sono chiaramente i più gettonati, con il 13% dei passeggeri che nel 2023 ha scelto di partire ad agosto, seguito da un altro 13% a luglio e infine il 9% a settembre. Riguardo ai tempi di prenotazione, nel 2023 emerge un approccio variegato. Il 19% dei passeggeri ha prenotato la crociera con meno di un mese di anticipo, evidenziando la crescente flessibilità e la disponibilità a decidere all'ultimo momento.

I crocieristi amano il fatto che la crociera sia una vacanza davvero su misura

Il 18% ha pianificato la vacanza con un mese di anticipo, mentre il 13% ha optato per una prenotazione con due mesi di anticipo. Questa diversità di approcci sottolinea la versatilità delle opzioni offerte dalle compagnie di crociera, che rispondono alle esigenze di una clientela con differenti stili di pianificazione e preferenze.

Crociera: una vacanza “senza pensieri” con i pacchetti all-inclusive

L'analisi di Crocierissime si è infine concentrata sulle preferenze delle offerte a bordo: il pacchetto bevande è il più richiesto, a dimostrazione che i crocieristi apprezzano la comodità di avere l'accesso a una vasta selezione di bibite, cocktail, vini ricercati senza preoccuparsi dei costi aggiuntivi. Il pacchetto wifi segue da vicino; sono in molti a non voler rinunciare a rimanere connessi durante il viaggio, con la possibilità di condividere esperienze sui social media, comunicare con amici e familiari, o magari guardare un film in streaming. Al terzo posto invece si trovano i pacchetti escursioni, fondamentali per esplorare le diverse mete e arricchire la propria esperienza partecipando a visite guidate alla scoperta della cultura locale. I crocieristi italiani sono quindi sempre più alla ricerca di un'esperienza a tutto tondo che soddisfi le loro esigenze e il loro desiderio di vivere una vacanza unica e indimenticabile.