Carburante green e nuovi aerei: ecco come Vueling investe sulla sostenibilità

Vueling fa parte «di un gruppo di compagnie aeree, Iag, che si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette, diventando così il primo gruppo di compagnie aeree a impegnarsi in tal senso. Da allora, abbiamo attuato diverse iniziative per raggiungere questo obiettivo e siamo sulla buona strada. Per farlo, adottiamo diverse misure, come l'utilizzo di carburante per aviazione sostenibile, il rinnovo della flotta e l'utilizzo di biocarburanti. Abbiamo anche aeromobili più efficienti che ci permettono di ridurre le emissioni e stiamo collaborando con Eurocontrol e altri gestori dello spazio aereo, come Enav in Italia, per operare in modo più efficiente. Stimiamo che tutto questo, insieme alle altre misure, potrebbe consentirci di ridurre le emissioni di oltre il 70%». Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Santi Lopezbarrena, sustainability manager di Vueling, nota compagnia aerea low-cost spagnola, in merito alle iniziative attuate per diminuire le emissioni di CO2.

FONTE: Italpress