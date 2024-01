Design accattivante e user-friendly: ecco il nuovo sito web di Cifa

Dal 1982, Cifa è una delle aziende più rinomate nel comparto delle forniture alberghiere, grazie alle importanti e durature partnership con hotel, ristoranti, bar, catene alberghiere, società di catering e ristorazione. Con oltre un quarto di secolo di esperienza, l'azienda poi ha recentemente inaugurato un nuovo sito web che si distingue per un design accattivante e che riflette l'identità e lo stile internazionale di Cifa.

Cifa presenta il nuovo sito web aziendale

Il nuovo sito web di Cifa

Il layout intuitivo del sito è stato progettato mettendo al centro l'esperienza dell'utente, offrendo una combinazione armoniosa di funzionalità e design. L'obiettivo è rendere lo scambio di informazioni commerciali più rapido ed efficiente, consentendo ai clienti di accedere facilmente a tutto ciò di cui hanno bisogno.

Cifa, di cosa si occupa

Da molti anni, Cifa si distingue per la cura e l'attenzione dedicata alla produzione di prodotti di alta qualità. L'azienda offre consulenza personalizzata ai clienti, guidandoli verso scelte appropriate in base alle loro esigenze specifiche.

La sede di Cifa a Lomazzo (Co)

La specializzazione nella vendita diretta caratterizza l'ampia gamma di prodotti offerti, tra cui porcellane per la tavola, articoli in vetro e cristallo delle marche più prestigiose italiane e internazionali, posate adatte a ogni esigenza, apparecchiature di vario genere, pentolame di diversi materiali e spessori, contenitori per la conservazione e il trasporto, articoli da pasticceria e pizzeria, oltre a una selezione di abbigliamento professionale, accessori e complementi per la sala e la cucina. La costante dedizione alla qualità e l'attenzione ai dettagli distinguono l'impegno di Cifa nel soddisfare le necessità dei suoi clienti con soluzioni affidabili e di alto livello.

Cifa

Via della Traversa, 1, 22074 Lomazzo (Co)

Tel 02 9677 9084