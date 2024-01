I social media ufficialmente un pericolo per la salute pubblica a New York

Per New York i social media sono un «pericolo per la salute pubblica» e una «tossina ambientale». Lo ha annunciato il sindaco della città statunitense, Eric Adams, sottolineando che i giovani devono essere protetti dai pericoli che i social pongono. «Siamo la prima città americana a prendere questo tipo di iniziativa - ha detto Adams. I social media saranno trattati come gli altri pericoli per la salute pubblica e ci si assicurerà che le società tecnologiche si assumano la responsabilità dei loro prodotti».

New York dichiara i social media pericolo per la salute pubblica

Perché i social media possono essere un pericolo per la salute pubblica?

I social media, ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, svolgono un ruolo ambivalente che può presentare gravi rischi per la salute pubblica. L'aspetto più evidente riguarda la salute mentale, con le piattaforme che spesso inducono ansia, depressione e bassa autostima attraverso il confronto costante con vite idealizzate e la pressione sociale. La dipendenza da questi strumenti digitali, riportano gli studi scientifici, può inoltre portare a disturbi del sonno e isolamento sociale.

In questo contesto, le recensioni online, un tema di attualità, sono un esempio valido e chiaro di quanto i social media siano pericolosi per la società. Molte di queste valutazioni, spesso motivate da impulsività o da sentimenti negativi, si trasformano in veicoli di cattiveria ingiustificata. Un fenomeno che non si limita a danneggiare la reputazione di singoli individui, ma può avere impatti devastanti sulle imprese - in particolare su quelle dell'ospitalità come bar, ristoranti e hotel.