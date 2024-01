Innovazione e gusto: il successo delle aziende foodservice al Sigep 2024

Il palcoscenico del Sigep 2024 è stato dominato da un'eccezionale fusione di innovazione e gusto, con numerose aziende del foodservice che hanno brillato per le loro proposte avanguardiste e l'attenzione al palato. L'evento, che ha avuto luogo dal 26 al 30 gennaio, è stato un trampolino di lancio per le ultime tendenze nel settore, e le aziende partecipanti hanno dimostrato il loro impegno nell'elevare l'esperienza culinaria a nuovi livelli.

Le aziende hanno affascinato i visitatori con soluzioni innovative per migliorare l'efficienza operativa nelle cucine professionali, dall'implementazione di sistemi smart per la gestione degli ordini alla tecnologia avanzata per la conservazione e la preparazione degli alimenti. Senza tralasciare l'attenzione alla salute e al benessere conproposte che spaziano dal senza glutine al basso contenuto calorico. Le aziende hanno dimostrato così come sia possibile soddisfare le esigenze dei consumatori moderni senza compromettere il sapore. Per finire, molte aziende hanno colto l'occasione per mettere in mostra i loro sforzi verso la sostenibilità ambientale con soluzioni eco-friendly per imballaggi e utensili monouso.

E, per l'occasione, ecco le novità di alcune delle aziende del settore tra cui Agrimontana con un focus sulleccellenza e la sostenibilità della Filiera; Bindi con le nuove linee Ispirazione dello Chef e Bindi Collection, Martini Professional (Unigrà) con diverse proposte innovative per panificazione, pasticceria e frozen e Menù con due nuovi pesti Evolution Fresh, una glassa dolce e l'ampliamento della gamma dei pomodori.

La Filiera secondo Agrimontana: a Sigep 2024 attenzione a eccellenza e sostenibilità

«La Filiera è il focus del 2024 di Agrimontana - racconta Luigi Bardini di Agrimontana - e puntiamo di trasmette un messaggio molto forte che verrà attraverso canali, sia digitali che di tipo tradizionale, come carta stampata ed eventi. Per noi la filiera è un tema importantissimo, per cui soltanto certe filiere nobili e certificate, italiane, ma anche all'estero, possono veramente garantire una materia prima unica e d'eccellenza ai nostri partner.»

Lo stand di Agrimontana al Sigep
Luigi Bardini

«Anche il tema della sostenibilità è inclusivo e integrato al tema delle filiere - prosegue Bardini - perchè grazie alla volontà di non aggredire le risorse naturali in tutte le fasi della produzione, della raccolta e della trasformazione permette di proteggere le filiere. Se il nostro impatto sulla natura è nullo o positivo in termini di assorbimento di risorse, vuol dire che stiamo preservando l'ambiente e questa è la base per avere ottime materie prime. Questa filosofia è veramente nel dna dell'azineda che sorge all'interno di un parco naturale protetto, quello delle Alpi Marittime, e quindi siamo abituati ad operare con rispetto e a dialogare con la natura. Questi sono i due temi cardine che presentiamo al Sigep 2024»

Agrimontana

Via Camillo Benso Conte di Cavour 185, Località Ponte della Sale - 12011 Borgo S.Dalmazzo (Cn)

Bindi, a Sigep la nuove linee Ispirazione dello Chef e Bindi Collection

«In questa edizione di Sigep - dichiara Anotnio Balestrieri, Brand & Product Manager di Bindi - lanciamo la nuova collezione primavera/estate 2024 con tantissime novità legate soprattutto alla nuova linea Ispirazione dello Chef, dove proponiamo tutta una serie di monoporzioni da comporre e da creare per lasciare libero sfogo all'ispirazione e alla creatività dello chef e del ristoratore, cercando sempre di dare delle proposte distintive e uniche per il dessert, portando prodotti con altissimo livello di artigianalità e di eccellenza. Tra i prodotti di alta pasticceria abbiamo il Kit Millefoglie o l'Ispirazione al Mandarino tardivo di Ciaculli o ancora il Profitterol d'Autore o l'Ispirazione alla Crema Pasticcera.»

Lo stand di Bindi a Sigep
Antonio Blestrieri
La Venere Nera
Il Tiramisu al pistacchio

«Un'altra linea di altissima pasticceria - continua Balestrieri - che presentiamo è la Bindi Collection e la punta di diamante di questa collezione è la Venere Nera, un vero gioiello di pasticceria che presentiamo come novità esclusiva e che va a completare questa gamma di monoporzioni realizzata con materie prime nobili e ricercate e forme particolari, distintive con decorazioni uniche e particolari. In questa linea abbiamo anche la Nonna 4.0, la Rubino Cheesckae, la Goccia Tiramisu. Altri due nuovi prodotti sono il Tiramisu al pistacchio e il Tartufo al cheescake. Questi sono i due nuovi grandi classici di Bindi che vengono reinterpetati: il tiramisù con un nuovo gusto di tendenza, il pistacchio, mentre con alla cheescake abbiamo unito l'eccellenza italiana del tartufo»

Bindi

Via della Liberazione 1 - San Giuliano Milanese (Mi)

Tel 02 982941

Martini Professional, a Sigep tante innovazioni per panificazione e pasticceria (anche frozen)

Unigrà ha partecipato a Sigep con un focus particolare su Martini Professional, con appuntamenti speciali per i professionisti di questi settori. Lo spazio Unica è stato il palcoscenico per una serie di eventi e dimostrazioni.

«Come Martini Professinal ci presentiamo al mondo della panificazione, della pasticceria e del foodservice - racconta Carloalberto Ghioldi, del gruppo Unigrà - con tutta una serie di prodotti innovativi che puntano ad un alto contenuto di servizio e seguono un po' quelli che sono i trend del momento. Ad esempio una nuova crema vegetale 100% plant based bivalente, per uso di specialità dolci e da cucina, per stare nell'ambito dei semilavorati e delle materie prime. Passando invece al frozen si parla di croissant al khorasan piuttosto che di sfoglie salate, una vera innovazione per quanto riguarda un trend importantissimo che è quello dello snack, quindi non solo prima colazione. Il gruppo abbraccia almeno 7 famiglie fondamentali di specialità, dai grassi al cioccolato ai prodotti del gelato fino al frozen.»

Lo stand di Martini Professional al Sigep
Il banco del fresco di Martini Professional al Sigep
Lo standi di Martini Professional al Sigep
Le monoporzioni di Martini Professional

«Che dire di Martini Professional? - esordisce Maurizio Santin, maestro pasticcere Anpi e docente della Unica School - è un'azienda che lavora in questo campo da veramente tantissimi anni e di conseguenza ci mette tutto l'amore e il know-how possibile per creare prodotti di qualità da dare ai clienti per fare ottima pasticceria, cioccolateria, gelateria e frozen»

Menù rivela a Sigep le anteprime del 2024: due pesti Evolution Fresh, una glassa dolce e amplia la gamma dei pomodori

Menù, noto produttore di specialità alimentari per il settore della ristorazione, ha partecipato al Sigep e ha annunciato diverse novità del 2024, destinate ad arricchire il suo vasto catalogo che comprende oltre 1.000 referenze, spaziando dalla prima colazione alla cucina, dalla pizza ai dessert.

Durante l'evento, Menù ha presentato le prime anticipazioni sulle nuove proposte, proponendo due nuovi pesti della linea Evolution Fresh, realizzati mediante una particolare lavorazione a freddo ad alta pressione. Questi prodotti sono stati pensati per soddisfare esigenze nutrizionali particolari e offrire raffinatezza al palato, con la garanzia di qualità fornita dalla tecnologia di produzione dell'azienda.

Lo stand di Menù a Sigep
La salsa al pesto di Menù come topping per pizza
I nuovi pesti Evolution Fresh di Menù

«In questa fiera Sigep 2024 - racconta Elena Pacchoni, del Marketing di Menù - abbiamo portato in anteprima delle novità che lanceremo a febbraio: due pesti che andranno ad arricchire la linea delle Salse Evolution Fresh, linea particolare perchè lavorataa freddo in abbinamento alle alte pressioni, il che ci permette di ottenere salse dal gusto molto fresco e dai colori vivaci. Le novità sono il Pesto di aglio orsino, con un gusto particolare e più tenue rispetto al tradizionale aglio, ottimo in abbinamento sulle pizze gourmet e prodotti ittici. L'altra, è il Pesto vegano realizzato con Basilico genovese Dop, quindi con ingredienti di ottima qualità e adatto ad una dieta vegana. Abbiamo anche una novità dolce che è la nostra Glassa la caramello salato realizzata con Sale di Trapani Igp, e arricchisce i dolci risultando un ottmo topping. Il mercato dei condimenti, abbiamo visto negli ultimi anni, è molto attento ad ingredienti di qualità Dop e Igp, ma anche alle ricette della tradizione. Siamo usciti con una salsa di Cacio e Pepe pronta all'uso prodotta con la nostra tecnologia Evolution che ci permette di ottenere prodotti di altissima qualità. Questa salsa pronta è stata apprezzata molto dai nostri clienti perchè rispetta la classica ricetta tradizionale. Infine, ad inizio ottobre 2023 siamo usciti con un Friggione che è la salsa tipica bolognese, una ricetta molto povera ma tradizionale, realizzata con pomodoro e cipolle bianche e cotta per un tempo molto prolungato ed adatta a qualsiasi tipo di condimento dalla pizza, alle tigelle fino ai primi piatti.»

Elena Pacchioni

L'ampia gamma di prodotti a base di pomodoro, selezionati con attenzione da produttori locali per essere lavorati freschi appena raccolti, si è arricchita ulteriormente. Questi pomodori sono stati adatti per pizze moderne e versatili in cucina per la preparazione di sughi e condimenti. Nel catalogo ittico, Menù ha presentato una nuova formulazione per le acciughe pescate nel mare Adriatico.

Infine, al Sigep, non è mancata una proposta dolce con la presentazione di una nuova glassa ideata per personalizzare e decorare gelati, dolci al cucchiaio, cre^pes e torte. La partecipazione all'evento ha rappresentato un'opportunità per condividere queste novità con i clienti, confermando l'impegno di Menù nel soddisfare le esigenze della ristorazione moderna, che spaziano dal bar alla piccola trattoria fino alle cucine dei grandi ristoranti.

Menù

Strada Statale 12, 102 - 41036 Medolla (Mo)

Tel 0535 53911