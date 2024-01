Pranzi e cene salutari? A Lecco arriva la certificazione per bar e ristoranti

Cibo sano anche al bar e al ristorante durante una pausa pranzo o una cena in compagnia. A certificarlo, a Lecco, con il progetto "Pastosano e quotidiano", gli ispettori di Ats Brianza e gli esercenti associati a Confcommercio. Il motivo? Assicurare ai clienti e ai turisti la presenza di prodotti salutari e di qualità nei pubblici esercizi.

A Lecco nasce il progetto “Pastosano e quotidiano”, che certifica i locali con piatti salutari

Qual è l'obiettivo del progetto "Pastosano e quotidiano" a Lecco?

L'iniziativa ha lo scopo di creare una rete di ristoratori e pubblici esercizi che sappiano offrire nei loro locali piatti salutari. Tutto inizia dalla considerazione che un'alimentazione giusta è alla base per il mantenimento di un buono stato di salute e dalla consapevolezza che più di un italiano su due consuma un pasto alla settimana fuori casa. Per questo, è fondamentale il coivolgimento degli operatori alimentari nel valorizzare e rendere noti ai consumatori i piatti salutari che vengono preparati nei loro locali e incentivarli al loro consumo, nonché stimolarli all'utilizzo di alimenti sani.

L'obiettivo, però, non è solo concentrato sulla salute. L'altra ragione è di natura economica. Infatti, la scelta di alcuni alimenti tipici della dieta mediterranea è vantaggiosa. Basti pensare, per esempio, all'uso di legumi come fonte proteica principale, al consumo di carne bianca e pesce azzurro rispetto alla carne rossa. Per Ats Brianza valorizzare i prodotti della dieta mediterranea può aiutare a salvaguardare la salute e il benessere del consumatore che pranza ogni giorno lontano da casa o dalla sede del proprio lavoro.

Come aderire al progetto "Pastosano e quotidiano"?

Quindi, come devono muoversi gli associati di Confcomemrcio Lecco per aderire al progetto? Basta inviare una richiesta alla mail p.sala@ascom.lecco.it. Dopodiché, Ats Brianza valuterà i piatti che potranno essere inseriti all'interno del menu, identificati con il logo "Pastosano e quotidiano". I nominativi dei locali poi saranno visibili e geocalizzati anche sul sito web di Ats Brianza.