Turisti stranieri in Italia e shopping: la nuova “Tax Free” parte il 1° febbraio

Arrivano altre buone notizie per incentivare il turismo in Italia. Da giovedì 1° febbraio 2024 entrerà in vigore il nuovo regime sul “Tax Free Shopping” previsto nell’ultima legge di bilancio (legge 213/2023, art. 1, comma 77), con cui si riduce da 154,94 a 70 euro la soglia che consentirà ai turisti extra-Ue di acquistare beni in Italia senza dover corrispondere la relativa imposta o avendo diritto al successivo rimborso della stessa.

Che cosa è la Tax Free Shopping

La Tax Free Shopping è un incentivo fiscale che consente ai turisti non residenti nell’Unione Europea di ottenere un rimborso dell’IVA pagata su determinati beni acquistati durante il loro soggiorno. Questa agevolazione ha dimostrato di essere un potente strumento per attrarre visitatori internazionali, incoraggiando al contempo una maggiore spesa all’interno del paese.

Santanchè: Incoraggiamo ancora più turisti

«Un importante intervento che servirà a sostenere l’attrattività dell’Italia incoraggiando ancora di più i flussi turistici internazionali» ha commentato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.