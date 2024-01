L'inizio anno è all'insegna dell'agriturismo. Lo scelgono 1 milione di italiani

Con il weekend prolungato dell'Epifania, il numero di vacanzieri che ha optato per l'esperienza dell'agriturismo ha superato il milione, confermando la tendenza positiva delle festività, partendo dallo scorso ponte dell'Immacolata passando poi per la fine e l'inizio dell'anno. La scelta di trascorrere il periodo festivo in campagna, lontano dal caos delle città, alla ricerca di riposo e tranquillità, ha conquistato un crescente numero di turisti, sempre più attratti da una visione slow dei loro momenti liberi. Un successo che Coldiretti e Campagna Amica attribuiscono anche alle condizioni climatiche favorevoli e che si inserisce nell'andamento generale del turismo, come evidenziato dall'analisi di Federalberghi.

Agriturismo, un successo anche in inverno

Agriturismi e borghi: un binomio di valore

La riscoperta dei borghi rappresenta un aspetto fondamentale in questo senso. Sebbene ospitino solo il 16% della popolazione nazionale, essi rappresentano il 70% del totale dei comuni italiani e il 54% dell'intera superficie del Paese. Questi borghi si sviluppano in un paesaggio caratterizzato dalle produzioni agricole, dalle colline adornate da vigneti e ulivi secolari, dai casali nelle pianure alle malghe di montagna, dai pascoli ai terrazzamenti. E tanti agriturismi sorgono proprio in prossimità di questi piccoli centri abitati, caratterizzati da cibo buono e genuino, oltre dalla possibilità di organizzare attività nella natura, anche per scoprire le bellezze che offre il territorio circostante.

Agriturismi, il successo del cibo a chilometro zero

La gastronomia a chilometro zero, realizzata nel rispetto delle tradizioni alimentari locali, è diventata uno degli obiettivi principali per un numero crescente di turisti. Coldiretti e Campagna Amica sottolineano come la capacità degli agriturismi italiani di mantenere intatte nel tempo le tradizioni enogastronomiche sia una delle qualità più apprezzate. Tuttavia, questi luoghi hanno notevolmente arricchito la loro offerta tradizionale con servizi innovativi per soddisfare le esigenze di sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti.

Il bel tempo favorisce il successo dell'agriturismo anche in inverno

Tra le attività proposte, vi sono equitazione, tiro con l'arco, trekking, visite a percorsi archeologici o naturalistici, corsi di cucina e programmi wellness. Non solo cibo, insomma, ma anche attività diversificate, collaterali, spesso e volenrieri all’aria aperta che favoriscono il successo degli agriturismi.