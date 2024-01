Capri, è scontro per il nuovo traghetto che collegherà Napoli all'isola

No al nuovo "gigante del mare" della compagnia Snav che collegherà l'isola di Capri alla terraferma (Napoli). Ad annunciarlo Federalberghi Capri attraverso un comunicato: «Non possiamo non rimanere in silenzio e anzi manifestiamo sconcerto di fronte al comunicato diffuso dalla compagnia marittima Snav con cui si annuncia, dopo gli imponenti numeri della scorsa estate, l'arrivo sull'isola, già da quest'anno, di un nuovo gigante del mare della capienza di ben 750 posti. Una scelta peraltro mascherata da motivi di carattere ambientale, che rischia di mandare definitivamente al collasso le già precarie condizioni del porto di Capri che in alcune fasce orarie della stagione turistica è già terra di nessuno».

L'Orion, il mezzo della compagnia Snav che collega Napoli a Capri

Snav risponde a Federalberghi: «Non si tratta di un gigante»

Immediata la risposta della compagnia di trasporto marittimo, che ha subito precisato: «Non si tratta di un gigante, ma di un monocarena, è un mezzo di nuova generazione, green, costruito secondo i codici di unità veloci ed in grado di poter assicurare i collegamenti nel golfo di Napoli tutto l'anno. Trattasi di unità solo passeggeri e non di traghetto. Ed inoltre è di dimensioni inferiori a quelle sopra menzionate, è un mezzo sostenibile che riduce l'impatto ambientale».

Infine, «il dato dei 750 passeggeri trasportati non è esatto, imbarca un numero inferiore di passeggeri. Infatti l'Orion, il mezzo veloce già impiegato sulla linea per Capri, trasporta 650 passeggeri» conclude la compagnia Snav.