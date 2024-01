Epifania, quali sono i dolci italiani tipici del 6 gennaio?

Ultimi giorni di festa, ultime occasioni utili per concedersi qualche sgarro in questo avvio di 2024. L'Epifania, come recita il famoso detto, "tutte le feste si porta via", e con loro anche i lauti pasti e i dolci che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. In tanti hanno messo su qualche etto di troppo, anche a causa della sedentarietà e del poco movimento, ma prima di pensare a tornare a una dieta bilanciata c'è tempo per qualche ultimo peccato di gola. Così come per il Natale e il Capodanno, infatti, anche l'Epifania (che in tanti passeranno negli agriturismi italiani) è caratterizzata da alcune preparazioni e dolci tipici (tralasciando il famoso carbone dolce, destinato ai più piccoli), e in un viaggio tra tradizione e golosità andiamo alla scoperta delle preparazioni più caratteristiche del 6 gennaio.

Non solo carbone, i dolci italiani tipici dell'Epifania

Epifania in Italia: i dolci che "chiudono" le feste

La festa dell'Epifania in Italia è un'opportunità per esplorare la ricchezza e la diversità della tradizione dolciaria regionale. Ogni zona contribuisce con le proprie specialità, creando un mosaico di sapori unici che rendono questa festività un momento indimenticabile di gioia e convivialità. Il 6 gennaio è una data attesa con trepidazione in tutta Italia, in particolare dai più giovani, per l'arrivo della Befana e la tradizionale calza appesa al camino. Questa festa dell'Epifania, che celebra la manifestazione della divinità di Gesù ai tre Re Magi, è un'occasione speciale per immergersi nella ricca tradizione culinaria italiana, con leccornìe di vario genere che deliziano il palato di grandi e piccini.

Quali dolci si trovano nella calza della befana?

Tra le consuetudini della festività, il riempimento della calza include una vasta gamma di prelibatezze, dal cioccolato alla frutta secca, dai dolci regionali italiani ai giocattoli e persino al tradizionale carbone. Quest'ultimo, in passato simbolo di fuoco e buon auspicio, oggi si presenta dolcificato con zucchero, in un gesto che conserva la tradizione con un tocco di dolcezza. Carbone a parte, però, quali sono alcuni dei dolci dell'Epifania più tipici d'Italia?

Epifania, i dolci del Nord Italia

Nel Nord Italia, ad esempio a Varese e provincia, si preparano i cammelli dolci di pasta sfoglia, ispirati alle cavalcature dei Re Magi. Questi dolci, rispetto al passato, vengono anche farciti con crema, panna, marmellata o frutta, aggiungendo un tocco di varietà e golosità. Proseguendo verso il Piemonte, nella provincia di Cuneo, spicca la fugassa d'la Befana, un dolce tondeggiante con impasto morbido, un tempo arricchito da due fave di diverso colore.

Cammelli dolci di pasta sfoglia - foto da VareseNews

Epifania, i dolci del centro Italia

In Toscana, tra Lucca e Viareggio, i Befanini sono dolcetti che includono rhum e presentano forme natalizie, arricchendo la tavola con un tocco di creatività. Nel cuore dell'Italia, Abruzzo e Molise si distinguono con i pepatelli, dolci preparati con pepe nero, farina, cacao, miele, mandorle e buccia d'arancia, creando una combinazione di sapori unica e apprezzata durante il periodo natalizio. In provincia di Terni, invece, tra i dolci tipici del periodo c'è il pampepato. La ciaramicola è un altro dolce tipico dell'Umbria, in particolare della città di Perugia. Si tratta di un dolce soffice, simile a una torta, ricoperto da una glassa bianca e decorato con confetti colorati. Sebbene siano tipiche anche del Sud Italia, le cartellate possono essere trovate anche nelle regioni del Centro, come le Marche. Si tratta di sottili strisce di pasta dolce fritte e successivamente intinte nel miele o nel vincotto (mosto cotto).

Pampepato, dolce tipico umbro

Epifania, i dolci del Sud Italia

Scendendo al Sud Italia, in Puglia, le già citate cartellate baresi sono protagoniste. Realizzate con farina, olio e vino bianco secco, queste delizie si modellano come rose, offrendo non solo un piacere per il palato ma anche uno spettacolo visivo.

Cartellatte pugliesi

Non possono mancare gli struffoli: piccoli bocconcini di pasta dolce fritti e successivamente ricoperti di miele e decorati con confetti colorati o frutta candita. Questo dolce è tipico di diverse regioni del Sud Italia, inclusa la Campania, la Calabria e la Sicilia. Più tipici invece della Sicilia, i cullurelli sono dolcetti fritti in forma di piccoli anelli o trecce. Sono spesso aromatizzati con scorza d'arancia o limone e ricoperti di miele o zucchero