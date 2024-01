Anche Coca Cola “molla” Chiara Ferragni. Sospeso lo spot con l'influencer

Si sta discutendo molto di lei, più del solito, ma non certo in modo positivo. Da settimane ormai è in trend Chiara Ferragni, a seguito del pandoro gate deflagrato pochi giorni prima dello scorso Natale, a seguito dalla multa dell'Antitrust alla Balocco e a società collegate alla nota influencer per pubblicità ingannevole. Non un bello spot per la Ferragni (anche le "sue" uova di Pasqua finite sotto la lente di ingrandimento) la quale, nonostante il video di scuse, sta vedendo alcuni brand defilarsi sospendendo accordi commerciali in essere. Dopo Safilo (azienda di occhiali) ora anche Coca Cola ha deciso di rinunciare alla collaborazione con l'influencer, sospendendo l'imminente messa in onda di una campagna pubblicitaria che avrebbe visto protagonista la Ferragni.

Dopo il pandoro gate Coca Cola sospende una campagna pubblicitaria con la Ferragni

Il caso Ferragni continua a tenere banco, e questa volta è la Coca Cola a fare un passo indietro, ritirando la campagna pubblicitaria precedentemente pianificata con l'influencer. L'azienda, produttrice della bevanda più famosa al mondo, ha deciso di interrompere la collaborazione, rompendo gli accordi commerciali stabiliti precedentemente.

La Coca Cola, rivela La Repubblica, aveva inizialmente concordato di realizzare uno spot pubblicitario con Chiara Ferragni, impegnandosi a diffonderlo su importanti canali mediatici entro la fine di gennaio. In attesa di ulteriori sviluppi, è probabile che la compagnia opti per un nuovo testimonial per la sua campagna pubblicitaria.