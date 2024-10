Best Bars 2024: vince il messicano “Handshake Speakeasy”, 4 italiani in Top 50

Il vincitore di The World's 50 Best Bars 2024 è l'Handshake Speakeasy di Città del Messico, che conquista per la prima volta il primo posto assoluto, diventando il miglior bar al mondo. Completano il podio il Bar Leone di Hong Kong (ideato e fondato dall'italiano Lorenzo Antinori), medaglia d'argento e vincitore del premio per il miglior nuovo ingresso, e il Sips di Barcellona al terzo posto.

L'Handshake Speakeasy è il miglior bar al mondo per 50 Best Bars

The World's 50 Best Bars 2024: perché ha vinto l'Handshake Speakeasy

Handshake Speakeasy, situato nel quartiere Colonia Juárez di Città del Messico, ha ottenuto il titolo di Miglior Bar del Nord America 2024 e del mondo. Ispirato all'epoca del Proibizionismo, il locale offre un'esperienza su due piani. Superate le tende di velluto, il piano terra accoglie 32 ospiti in un ambiente intimo dallo stile nero e oro, con un'estetica che richiama il fascino del Grande Gatsby. Nel piano interrato, aperto nel 2023, esplode l'energia e lo spirito messicano puro.

L'Handshake Speakeasy di Città del Messico

Il menu dei drink può sembrare minimalista a prima vista, ma grazie alle avanzate tecniche culinarie del capo barman Eric Van Beek, ogni cocktail è una creazione complessa che richiede fino a 48 ore di preparazione, spesso con texture inaspettate. Al centro del bar si trova un laboratorio nascosto, gestito da Yiyi Aparicio, dove il team sperimenta quotidianamente. Tra i drink da non perdere, il Fig Martini, la prima creazione di Van Beek per il locale, o il popolare Salt N Pepper, un rinfrescante e piccante highball di mezcal con fragole e peperoni verdi. Il bar produce anche un proprio bitter, il Di Battista, in onore di uno dei co-proprietari.

The World's 50 Best Bars 2024, gli italiani in classifica

Sono ben quattro i bar italiani in classifica, quali:

Drink Kong di Roma, che si posiziona al 33º posto (21° nel 2023);

Locale Firenze di Firenze, che conquista il 36º posto (46° nel 2023);

Moebius Milano di Milano, che entra in classifica al 38º posto (new entry);

1930 di Milano, che chiude la lista al 50º posto (42° nel 2023).

Drink Kong

Drink Kong fonde perfettamente un'estetica retro-futuristica con un approccio innovativo e tecnologico alla mixology. L'atmosfera scura e vibrante del bar, illuminata da luci al neon, attira una clientela trendy, invitata a esplorare i vari ambienti del locale.

Drink Kong di Roma, 33° in classifica

Fondato dal celebre mixologist Patrick Pistolesi, Drink Kong non è solo stile: è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di cocktail. Pistolesi e il suo team creativo sviluppano drink all'avanguardia nel loro laboratorio, proponendo un menu che stimola l’esplorazione. Ogni cocktail presenta lo spirito base, una mappa di sapori e il livello di originalità, chiamato “Kong Factor”, che guida gli ospiti nella scelta più adatta ai loro gusti. Oltre ai cocktail, Drink Kong offre vino, sake e un menu di cibo che spazia da snack leggeri come hummus o edamame, fino a piatti più sostanziosi come tacos e bao buns. Drink Kong è un'esperienza completa, non solo un luogo dove bere.

Locale Firenze

Locale Firenze è una macchina del tempo che ti porta sia indietro che avanti nei secoli. Ti riporta al XIII secolo, quando risale il Palazzo Concini, e al Cinquecento, quando acquisì il nome e molti dei suoi dettagli più ricchi, come gli antichi lampadari toscani, specchi e mobili d’epoca medicea. Ma ti proietta anche nel futuro, grazie a un menu innovativo che utilizza tecniche moderne di mixology e tecnologie di laboratorio all’avanguardia, puntando su ingredienti stagionali e un approccio sostenibile a basso impatto.

Locale Firenze, 36° in classifica

La selezione dal menu di Fabio Fanni è semplice: 11 cocktail signature, ognuno con una propria identità. Per chi ama la freschezza c’è il Foglia, con gin, canapa, menta, basilico e limone. Il Coffee Tonic unisce rum e miso in un mix intrigante, mentre il Fico & Olive, con olive, fichi, whisky di segale e Marsala, si sposa perfettamente con l’atmosfera storica. Per un sorso di autentica Toscana, prova il vino di ciliegie fermentate.

Moebius

Moebius è un locale dallo stile industrial-chic che combina cucina, cocktail e cultura in un ex magazzino tessile di Milano, sapientemente rivitalizzato. Qui, gli eleganti milanesi si godono tapas in stile bistrot italiano oppure optano per un'esperienza gourmet al raffinato ristorante, situato su un intimo tavolo galleggiante. Per gli appassionati di musica, Moebius offre una selezione di vinili da acquistare e un ricco programma di eventi con esibizioni dal vivo di bossa nova, jazz o DJ set, che animano le serate più vivaci.

Moebius Milano, 38° in classifica

Il bar di Moebius, con oltre 300 bottiglie, contribuisce all'atmosfera dinamica del locale tanto quanto la musica dal vivo e la clientela eclettica. Il menu delle bevande spazia da highball freschi a cocktail più corposi, senza dimenticare i grandi classici. Il capo barman Giovanni Allario guida il team nella creazione di drink che, come il famoso Pesto Martini ispirato alla sua ricetta di famiglia, fondono cucina, cultura e cocktail. Il tutto avviene sotto l'ombra maestosa di un ulivo spagnolo di 700 anni e 8 metri di altezza, che dona un tocco di eternità a questo locale moderno.

1930

1930 è uno dei segreti meglio custoditi di Milano, con un indirizzo non pubblicato e accesso riservato solo su invito. I fortunati che riescono ad entrare attraverso la discreta facciata scoprono un mondo che riporta indietro nel tempo. L'atmosfera anni '30 domina il locale, con lampade da scrivania che diffondono una luce calda su muri in mattoni e carta da parati di grande effetto. L'arredamento è completato da dettagli eleganti come un grammofono d'epoca e una cassa manuale.

1930, 50° in classifica

Lo staff, vestito con stile impeccabile, serve cocktail che vanno ben oltre i classici dell'epoca pre-Proibizionismo. Il co-proprietario e barman Benjamin Cavagna, insieme al suo team, sviluppa menu concettuali che esplorano idee profonde. L'attuale menu, Play, è incentrato sul tema dello sport, con creazioni come Tennis, che esprime la dualità di questo sport, o Shaolin, che trasporta gli ospiti in un monastero indiano dove viene praticata quest'antica arte marziale cinese. Nonostante la sua natura segreta, il 1930 è sempre affollato da locali esperti, appassionati visitatori e professionisti del settore.

La classifica dei 50 migliori bar del mondo 2024

Handshake Speakeasy - Città del Messico Bar Leone - Hong Kong Sips - Barcellona Tayer + Elementary - Londra Jigger & Pony - Singapore Line - Atene Tres Monos - Buenos Aires Alquímico - Cartagena Zest - Seul Paradiso - Barcellona Himkok - Oslo BKK Social Club - Bangkok Connaught Bar - Londra Double Chicken Please - New York Overstory - New York Lady Bee - Lima Baba au Rum - Atene Coa - Hong Kong The Cambridge Public House - Parigi Tlecan - Città del Messico Caretaker's Cottage - Melbourne CoChinChina - Buenos Aires Salmon Guru - Madrid Martiny's - New York Bar Benfiddich - Tokyo Maybe Sammy - Sydney Superbueno - New York Nutmeg & Clove - Singapore Satan's Whiskers - Londra Panda & Sons - Edimburgo Tan Tan - São Paulo Licorería Limantour - Città del Messico Drink Kong - Roma Jewel of the South - New Orleans Byrdi - Melbourne Locale Firenze - Firenze Scarfes Bar - Londra Moebius Milano - Milano Bar Nouveau - Parigi Mimi Kakushi - Dubai Bar Us - Bangkok Virtù - Tokyo Atlas - Singapore La Sala de Laura - Bogotá Röda Huset - Stoccolma Florería Atlántico - Buenos Aires Analogue Initiative - Singapore El Gallo Altanero - Guadalajara Danico - Parigi 1930 - Milano

La classifica 51-100 dei migliori bar al mondo

The Bar in Front of the Bar - Atene (Grecia) Kwãnt Mayfair - Londra (Regno Unito) Freni e Frizioni - Roma The SG Club - Tokyo (Giappone) Arca - Tulum (Messico) Cat Bite Club - Singapore Mahaniyom Cocktail Bar - Bangkok (Thailandia) Argo - Hong Kong Little Red Door - Parigi (Francia) The Clumsies - Atene (Grecia) A Bar with Shapes For a Name - Londra (Regno Unito) Mirror Bar - Bratislava (Slovacchia) Hope & Sesame - Guangzhou (Cina) Thunderbolt - Los Angeles (Usa) Angelita - Madrid (Spagna) Café La Trova - Miami (Usa) Native Singapore Barro Negro - Atene (Grecia) Carnaval - Lima (Perù) Bar Pompette - Toronto (Canada) Bar Cham - Seoul (Corea del Sud) Svanen - Oslo (Norvegia) Wax On - Berlino (Germania) Night Hawk - Singapore Hero Bar - Nairobi (Kenya) LPM Dubai - Dubai Bird - Copenhagen (Danimarca) L'Antiquario - Napoli Dante - New York (Usa) Katana Kitten - New York (Usa) Sin + Tax - Johannesburg (Sud Africa) The Savory Project - Hong Kong Baltra Bar - Città del Messico (Messico) Attaboy New York (Usa) Vesper - Bangkok (Thailandia) Smoke & Bitters - Hiriketiya (Sri Lanka) Rayo - Città del Messico (Messico) Pacific Cocktail Haven - San Francisco (Usa) The Bellwood - Tokyo (Giappone) Amaro - Londra (Regno Unito) Zapote Bar - Playa del Carmen (Messico) Camparino in Galleria Milan Hanky Panky - Città del Messico (Messico) Red Frog - Lisbona (Portogallo) Nouvelle Vague - Tirana (Albania) Cantina OK! - Sydney (Australia) Employees Only - New York (Usa) Penrose - Kuala Lumpur (Malesia) Viajante87 - Londra (Regno Unito) Above Board - Melbourne (Australia)

The World's 50 Best Bars 2024: i premi speciali

Ecco, di seguito, i premi speciali assegnati a The World's 50 Best Bars 2024: