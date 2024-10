Fipe Lombardia, Lino Enrico Stoppani riconfermato presidente

Lino Enrico Stoppani è stato riconfermato all'unanimità, per acclamazione, presidente di Fipe Lombardia, l'associazione che rappresenta i pubblici esercizi della regione. Nella sola Lombardia, si contano 48.305 imprese della ristorazione, che costituiscono il 14% del totale nazionale. E per il trimestre ottobre-dicembre 2024 - si legge nel comunicato della Federazione - «le aziende del comparto cercano 30.360 profili qualificati, principalmente camerieri di sala, banconieri di bar e aiuto cuochi, per rispondere alla crescente domanda di personale e rafforzare i team dei locali».

Lino Enrico Stoppani riconfermato presidente di FIpe Lombardia

Fipe, i dati occupazionali in Lombardia in bar e ristoranti

La rilevanza della ristorazione in Lombardia emerge anche dai dati occupazionali: 209.494 sono i dipendenti attualmente impiegati, di cui oltre il 50% donne, con quasi il 70% che gode di un contratto a tempo indeterminato. Le imprese della regione presentano una significativa componente imprenditoriale femminile (28%) e giovanile (12%), come emerge dai dati Infocamere elaborati dal Centro studi Fipe. Questo forte contributo all'occupazione rende il comparto fondamentale per l'economia lombarda, evidenziando il potenziale di crescita occupazionale ancora possibile.

«Numeri - aggiunge Stoppani - che evidenziano la centralità delle imprese che rappresentiamo, fatte di donne e uomini consapevoli del valore che portano a città e piccoli centri. Valore che chiama le istituzioni a due grandi responsabilità: non discriminare il nostro comparto, attraverso scelte normative non ispirate al principio "stesso mercato stesse regole", e sostenerlo con politiche lungimiranti su investimenti e formazione, indispensabili per agganciare le nuove transizioni della sostenibilità e della digitalizzazione. All'orizzonte - conclude Stoppani - si profila la sfida delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, da intendersi non solo come occasione di business di breve periodo, ma come opportunità di aprirsi ancora di più al mondo, contribuendo ad affermare l'immagine della Lombardia all'estero».

Fipe Lombardia, il comitato regionale

Il comitato regionale di Fipe Lombardia è quindi ora composto da Lino Enrico Stoppani (presidente Milano, Lodi, Monza e Brianza); Giorgio Beltrami (vicepresidente, Bergamo); Michele Masserdotti (Brescia); Giovanni Ciceri (Como); Alessandro Lupi (Cremona); Marco Caterisano (Lecco); Giampietro Ferri (Mantova); Andrea Maltese (Pavia); Piero Ghisla (Sondrio); Giordano Ferrarese (Varese).