Elisabetta Fabri sarà la nuova presidente di Confindustria Alberghi

Elisabetta Fabri sarà con ogni probabilità la nuova presidente di Confindustria Alberghi. Lo apprende in esclusiva la redazione di Italia a Tavola. La nomina, dopo un'ultima consultazione, sarà ufficializzata durante l'Assemblea generale 2024 dell'organizzazione, in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 16:30 nella sede del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) a Roma. In questa occasione, Maria Carmela Colaiacovo, presidente uscente, passerà - appunto - il testimone a Fabri, che ha raccolto un amplissimo consenso interno dopo aver dato la sua disponibilità a ricoprire l'incarico.

Maria Carmela Colaiacovo, presidente uscente, passerà il testimone a Elisabetta Fabri

Dopo i saluti iniziali e l'intervento della nuova presidente, è previsto l'intervento di Daniela Santanchè, ministra del Turismo. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Leopoldo Destro, delegato di Confindustria ai Trasporti, logistica e industria del turismo; Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria; e Anna Roscio, executive director sales & marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, concluderà la sessione, che sarà moderata da Manuela Perrone, giornalista de Il Sole 24 Ore.

La consegna dei Premi Confindustria Alberghi 2024

A chiusura dei lavori, ricordiamo, si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Confindustria Alberghi 2024, giunti alla seconda edizione. I vincitori sono stati selezionati da una giuria presieduta da Gianni Letta e composta da Magda Antonioli (professore dell'Università Bocconi e vicepresidente di European Travel Commission), Livia Peraldo (direttore di Elle Decor), Jean-Marc Droulers (già amministratore delegato di Villa d'Este Cernobbio), Valeriano Antonioli (ceo di Lungarno Collection) e Aldo Melpignano (co-proprietario di Borgo Egnazia).

I premi vogliono ricordare due figure centrali dell'industria alberghiera italiana: Ferruccio Fabri, fondatore nel 1980 di Starhotels, che rivoluzionò il settore con una visione innovativa, e Roberto Wirth, il cui impegno e passione hanno reso l'Hassler Roma uno dei migliori alberghi d'Europa. I riconoscimenti saranno assegnati rispettivamente alla struttura che meglio rappresenta lo stile italiano e all'imprenditore che si è distinto per innovazione e capacità di interpretare il mercato.

Chi è Elisabetta Fabri, la nuova presidente di Confindustria Alberghi

Nata a Firenze, Elisabetta Fabri è madre di due gemelli e ha vissuto in città come Roma, Washington e New York, tornando infine a risiedere nella sua città natale. Dopo aver conseguito il diploma all'École Hôtelière de Lausanne e il bachelor in Business Administration alla John Cabot University di Roma, ha intrapreso un percorso formativo e professionale nell'azienda di famiglia, sviluppando una conoscenza approfondita dell'industria dell'ospitalità. Nel 1992 ha fondato Starhotels International, acquisendo a New York l'hotel di lusso The Michelangelo. Dal 2000 ha assunto il ruolo di amministratore delegato e vicepresidente di Starhotels Spa, diventandone presidente nel 2011. Grazie alla sua guida, l'azienda ha intrapreso un processo di internazionalizzazione, con acquisizioni a Parigi e Londra e investimenti significativi nella riqualificazione di strutture alberghiere in Italia. Starhotels si distingue come l'unica catena alberghiera italiana a gestione familiare con una presenza internazionale ininterrotta da oltre trent'anni.

Nel corso della sua carriera, Elisabetta ha ricevuto numerosi premi, tra cui:

La Mela d'Oro della Fondazione Marisa Bellisario (2001) per la promozione dello stile italiano nell'ospitalità.

della Fondazione Marisa Bellisario (2001) per la promozione dello stile italiano nell'ospitalità. Il Premio Excellent (2007 e 2014), quest'ultimo per il progetto ecosostenibile Starhotels E.C.HO.

(2007 e 2014), quest'ultimo per il progetto ecosostenibile Starhotels E.C.HO. Il Premio Ernst & Young Imprenditore dell'Anno (2012), nella categoria Trade & Services, per l'eleganza e l'eccellenza dei suoi alberghi.

(2012), nella categoria Trade & Services, per l'eleganza e l'eccellenza dei suoi alberghi. Il Supreme European Family Business Award (2017), per i risultati di crescita e profitti del 2016.

(2017), per i risultati di crescita e profitti del 2016. Onorificenza di "Cavaliere del lavoro" (2024) dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essersi distinta come imprenditore.

Elisabetta Fabri, la nuova presidente di Confindustria Alberghi

Oltre alla gestione dell'azienda di famiglia, Fabri ha poi ricoperto ruoli significativi in altre istituzioni:

Eletta socio dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel 2014.

nel 2014. Membro del Consiglio di amministrazione di Poste Italiane dal 2014 al 2017.

dal 2014 al 2017. Membro del Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti dal 2015.

Inoltre, è attiva in diverse associazioni, tra cui Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda), Ypo (Young presidents' organization) e Aidaf (Associazione italiana aziende familiari).

Cosa sapere su Starhotels, gruppo di cui Fabri è presidente

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere, e si propone come sinonimo dell'eccellenza dell'ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le aspettative dei propri ospiti. Gli Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo (Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza) - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Premium, invece, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente. Il gruppo, ricordiamo, ha una forte presenza femminile (il 55% del personale è composto da donne).

Chi è Maria Carmela Colaiacovo, presidente uscente

Fabri succederà a Maria Carmela Colaiacovo, che ha guidato Confindustria Alberghi prima e dopo la parentesi di Giorgio Palmucci. Figura storica dell'organizzazione, Colaiacovo ha ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale e territoriale, sia in Confindustria Alberghi che in Federturismo e Confindustria Umbria. Ha rappresentato Confindustria nel board del Biac (Comitato consultivo economico e industriale dell'Ocse), nel consiglio di amministrazione de Il Sole 24 Ore e all'interno del Cnel. Nel corso della sua carriera, ha anche fatto parte del Cda di Unicredit e Banca di Roma, oltre che dell'advisory board Italy e dell'advisory board territoriale centro-nord di Unicredit. Attualmente è vicepresidente del gruppo Financo, attivo nei settori cemento, calcestruzzo preconfezionato, trasporti, sport e turismo. È anche ceo di Tourist Spa e Psg Srl, società che gestiscono rispettivamente il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio e il Priori Secret Garden di Perugia.