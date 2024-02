Carne coltivata, l'Italia contro il diritto europeo: l'Ue chiede spiegazioni

Carne coltivata in Italia, atto secondo. Se il governo, con il ministro Francesco Lollobrigida in prima linea, ha deciso di vietare produzione e commercio degli alimenti da laboratorio, l'Unione europea chiede chiarimenti per l'applicazione di una legge che doveva essere prima valutata da Bruxelles (procedure Tris). Infatti, in una comunicazione ufficiale, la Commissione europea ha informato il governo di aver ha violato il diritto comunitario.

LItalia bypassa l'Ue per il divieto della carne coltivata: ora Bruxelles chiede spiegazioni

Ma l'Italia non è sola, come dichiarato da Lollobrigida. Con un documento congiunto, infatti, Austria (firmatario), Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia (firmatario), Grecia, Ungheria, Italia (firmatario), Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno presentato un esposto all'Ue dove sono state chieste consultazioni trasparenti, basate sull'evidenza scientifica ed esaustive sulla carne coltivata. «Prima di qualsiasi autorizzazione i Paesi sostenitori chiedono alla Commissione di avviare una consultazione pubblica sui cibi a base cellulare» che «non possono mai essere chiamati carne» e pongono «questioni etiche, economiche, sociali e ambientali, nonché sulla nutrizionali e di sicurezza sanitaria» rimettendo in discussione il quadro normativo attuale che risulta inadeguato anche perché queste nuove pratiche includono la produzione di alimenti utilizzando la tecnologia delle cellule staminali con la necessità di evitare rischi per la salute dei consumatori.

L'Italia “chiude” alla carne coltivata: le conseguenze per Paese e economia

Dunque, quali sono e saranno le conseguenze per l'Italia? Innanzitutto uno svantaggio competitivo nei confronti di altre economie mondiali (Olanda, Svizzera, Germania, Stati Uniti e Israele tra i Paesi più all'avanguardia in questo senso) che già investono nella ricerca di proteine complementari, approfittando delle opportunità di crescita economica che offre.

Il divieto, secondo i contestatori, costituirebbe anche una mancata tutela degli interessi dei consumatori italiani, perlomeno di coloro che si dicono favorevoli ad alternative alimentari del genere. Ne uscirebbe danneggiata, poi, anche la ricerca scientifica: il divieto del governo avrebbe favorito un clima di incertezza in cui gli studiosi si ritrovano a dover agire, con pochi fondi a disposizione, arrivando a valutare l'idea di trasferirsi all'estero pur di poter approfondire in modo adeguato e libero da condizionamenti esterni.

Per questo, «il governo dovrebbe ora utilizzare questa finestra per un cambio di rotta - commenta Francesca Gallelli, consulente per le relazioni istituzionali del Good Food Institute Europe. In Europa, la scorsa settimana, ha chiesto alla Commissione europea di svolgere delle consultazioni trasparenti e basate sulle evidenze scientifiche sulla carne coltivata. Lo stesso deve avvenire in Italia, questa volta prima di adottare un divieto non proporzionale e ingiustificato».